Werbung

Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz bietet am Pfingstsonntag (31. Mai) um elf Uhr einen Gottesdienst im Videospiel Minecraft an. Teilnehmen kann auch, wer das Spiel nicht besitzt. Die Berliner Kirche nutzt die Möglichkeiten der digitalen Spielwiese, um die Botschaft von Pfingsten neu zu vermitteln Über den Server canstein-berlin.de können Spielerinnen und Spieler „mit dem eigenen Avatar das Pfingstwunder virtuell miterleben“. Wichtig ist nur, die Clientversion 1.13.2 (also nicht die neuste) zu besitzen.

Gleichzeitig wird der Online-Gottesdienst der anderen Art auch auf der Plattform Twitch gestreamt. Unter https://twitch.tv/ecclesiadigitale kann das Spektakel jeder auch ohne Anmeldung miterleben. Nutzerinnen und Nutzer mit Twitch-Account können zusätzlich im Chat interaktiv mit dabei sein. (nate)