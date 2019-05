Kirchentagsbesucher können ab sofort ihr Ticket vorbestellen. Die Dauer-, Tages- und Abendkarten sowie die Tagungsmappen mit dem Kirchentagsprogramm werden bundeweit an 43 Vorverkaufsstellen angeboten. Darunter befinden sich christliche Buchhandlungen und Weltläden. Eine Übersicht über alle Vorverkaufsorte gibt es auf www.kirchentag.de/vvk. Auch online gibt es die Tickets unter www.kirchentag.de/teilnehmen zu kaufen.

Der Deutsche Evangelische Kirchentag findet in diesem Jahr vom 19. bis zum 23. Juni in Dortmund statt. Bereits zum 37. Mal lädt die evangelische Kirche zu diesem Großereignis ein. Zu Gast sind unter anderem Angela Merkel, Dunja Hayali, Frank-Walter Steinmeier und Friedensnobelpreisträger Denis Mukwege. Das gesamte Programm findet sich in der Kirchentags-App und unter www.kirchentag.de/programm.