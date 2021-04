Kirchliche Hochschule bietet „Schnupperstudium“

Werbung

Die Kirchliche Hochschule Wuppertal/Bethel bietet Abiturienten bis 20 Jahren die Möglichkeit, kostenlos in das Studienfach „Evangelische Theologie“ hineinzuschnuppern. Dazu können sie digitale Lehrveranstaltungen besuchen, die speziell für diese Zielgruppe ausgewählt wurden. Angeboten werden die Veranstaltungen im Sommersemester 2021, eine Anmeldung ist noch bis zum 30. April möglich.

Die Kirchliche Hochschule Wuppertal/Bethel ist eine staatlich anerkannte Hochschule in kirchlicher Trägerschaft mit Standorten in Wuppertal und in Bielefeld.

