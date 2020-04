Werbung

Die evangelische Tagungsstätte Hohenwart-Forum bei Pforzheim wird vorübergehend Corona-Infizierte beherbergen. Das teilt die Evangelische Kirche in Baden mit. Ein große Zahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer Fleischfabrik vor Ort ist positiv auf Corona getestet worden. Aktuell befinden sich die Mitarbeitenden in Gemeinschaftsunterkünften, in denen eine wirkungsvolle Isolation nur schwer zu gewährleisten ist. Jetzt hat sich die Tagungsstätte bereit erklärt, bis zu 120 Personen unterzubringen.

Die Gästehäuser sind auf einem großen Gelände verteilt. Außerdem befinden sie sich am Ortsrand. Insofern stellt das Forum den idealen Ort für eine Quarantäne-Zone dar. Ein Sicherheitsdienst sorgt dafür, dass sie eingehalten wird. Die Infizierten können das Tagungszentrum in wenigen Tagen beziehen und bis zur ersten Woche der Pfingstferien bleiben. (nate)