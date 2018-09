Die katholische Kirche will einem Angestellten kündigen, weil dessen Lebensführung nicht ihrer Moralvorstellung entspricht. Doch der Arzt wehrt sich seit Jahren dagegen. Nun befassen sich das Bundesarbeitsgericht und der Europäische Gerichtshof mit dem Fall. ZEIT-Autor Frank Drieschner beleuchtet in seinem umfangreichen Artikel, wieso sich das Urteil so schwierig gestaltet.

Link: Frei oder gleich?