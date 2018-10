Das Bistum Trier möchte 887 Kirchengemeinden in insgesamt 35 Großpfarreien zusammenlegen. Davon sind vor allem viele Ehrenamtler nicht überzeugt. Rund 1.500 Gläubige sind am Wochenende vor dem Trierer Dom zusammengekommen, um gegen die geplante Zusammenlegung zu demonstrieren. Die Tagespost war vor Ort und skizziert in einem kurzen Artikel das Meinungsbild.

Link: Trier: Knattern und Rasseln gegen die Entkirchlichung