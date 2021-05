Unser Gastkommentator Bernd Hehner beschreibt sein traumatisches Erlebnis auf der Intensivstation, die Todesangst vor dem Ersticken, das Ausgeliefertsein. Für Coronaleugner hat er kein Verständnis.

Rückblende. Mitten in der Nacht werde ich auf die Intensivstation eingeliefert: Mit furchtbarer Atemnot, ich habe Todesangst zu ersticken. Die Ärztin schüttet regelrecht alle Asthmamittel in mich hinein. Aber nichts hilft. Immer habe ich dabei den großen Zeiger der Stationsuhr im Blick, der 5 Minuten braucht um gefühlte 12 Stunden zu überbrücken. Ich liege in meinem Bett mit Katheter, Schläuchen und Sauerstoffmaske. Es piepst und klickt. Und solange das zu hören ist, scheine ich ja noch zu leben. Irgendwann ist alle Angst und Panik von den Beruhigungsmitteln ausgelöscht, ich denke nur noch zeitlupenhaft. Dann wird die Narkose eingeleitet, ein schwarzer Schatten kriecht in mein Bewusstein. War es das?

Wie ein neues Leben fühlt es sich an, als ich 48 Stunden später aus dem künstlichen Koma aufgeweckt werde. Ich darf tief Luft holen, verspeise ein Brötchen und trinke dünnen Krankenhauskaffee. Eine freundliche Krankenschwester ruft zuhause an: „Er ist aufgewacht und hat sogar sofort gegessen.“ Die mich behandelnde Ärztin, eine Mitsängerin aus unserer Kantorei, spricht von einem „kleinen Wunder“. Und ich merke, wie sehr ich doch das Leben liebe. Aber es bleibt eine traumatische Erfahrung mit Albträumen vom Ersticken, begleitet vom Gefühl des Ausgeliefertseins. Ende der Rückblende aus dem März 2001.

Nächstenliebe geht anders

Die Gegenwart. Die Corona-Pandemie. Die Kommentare, Fernsehaufnahmen und Berichte von vollen Intensivstationen rufen alte Traumata hervor. Wer solches durchlebt, muss zwangsläufig ein völlig gestörtes Verhältnis haben zur Marginalisierung der Pandemie – oder gar zu ihrer Leugnung. Es fällt mir schwer, Freiheitsrechte angemessen aufwiegen zu können gegen eine potenziell lebensbedrohliche Erkrankung. Daher mein Credo: Impfen, impfen und nochmals impfen. Alle andere Maßnahmen sind sinnvoll, aber haben nur flankierenden Charakter. Gott trug mich 2001 durch ein tiefes Tal. Ich möchte nicht, dass meine Mitmenschen in dieser Coronapandemie infiziert werden und womöglich selbst auf der Intensivstation landen. Denn: das höchste irdische Gut ist die Gesundheit.

Denjenigen, die sich über geltende Regeln zur Eindämmung der Pandemie hinwegsetzen, weil sie zum Beispiel endlich mal wieder feiern möchten, rufe ich daher mit voller Überzeugung zu: „Was macht ihr da nur“? Nächstenliebe geht anders! Es ist der Verzicht auf ein normales Leben – um Leben zu erhalten. Leben ist auch möglich, wenn ich auf Kontakte verzichte. Ja, dies fällt auch mir sehr schwer. Aber Jesus hat für unser Heil auf alles verzichtet, nämlich auf sein Leben.

Meine zweite Impfung steht an, dafür bin ich sehr dankbar.

Bernd Hehner war 40 Jahre lang Verwaltungsmitarbeiter in der Diakonie in Bad Ems und fast ebenso lange ehrenamtlich im Kirchenvorstand seiner Kirchengemeinde tätig.