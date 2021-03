Kommt das Verhüllungsverbot in die Schweizer Verfassung? (pro)

Werbung

Am Sonntag stimmen die Schweizer über ein Verbot der Ganzkörperverhüllung in Restaurants, Läden und auf Straßen ab. Initiiert wurde die Abstimmung von dem Schweizer Verein Egerkinder Komitee, der damit argumentiert, die Verhüllung symbolisiere die Unterdrückung der Frau und passe nicht in eine freiheitliche Gesellschaft. Ein Verbot könne helfen, Kriminalität zu bekämpfen.

Gegner verweisen auf die generell islamfeindliche Haltung der Initiatoren und sehen in der Forderung keinen Beitrag zur Gleichstellung der Frau. Außerdem gehörten Kleidervorschriften nicht in die Verfassung. Ein Verbot würde nur den antimuslimischen Rassismus befeuern, fürchten manche.

