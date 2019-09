Konferenz setzt auf Mission zur Erneuerung der Gemeinde

Die Divine Renovation Konferenz vom 7. bis zum 9. Oktober in Fulda befasst sich mit der Frage, wie Pfarrgemeinden erneuert werden können. Im Fokus steht die Lehre des Pfarrers James Mallon. „Nur die missionarischen Pfarrgemeinden werden überleben, die anderen werden sich auflösen“, ist die Meinung des Kanadiers. Die Konferenz unter der Federführung von Alpha Deutschland ist die erste ihrer Art im deutschsprachigen Raum. Neben Mallon werden unter anderem der Coach Ron Huntley und der Prediger Johannes Hartl sprechen.

Das Programm richtet sich laut Veranstalter an „alle, denen die Erneuerung ihrer Gemeinden ein Herzensanliegen ist“. Das können Priester, Diakone, aber auch haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter sein. An die Konferenz schließen sich ein Priestertag und eine Alpha-Schulungskonferenz an. Karten für 175 Euro gibt es unter www.dr-konferenz.de.