Werbung

Eigentlich hätte der Kongress Christlicher Führungskräfte (KCF) im Februar 2021 in Berlin stattfinden sollen. Nun ändern sich Ort und Datum: Er wird vom 17. bis zum 19. Juni in Leipzig abgehalten, wie die Veranstalter mitteilen. Grund sind die Coronakrise und die damit verbundenen Beschränkungen bei größeren Veranstaltungen. Die Hygiene- und Abstandsregeln hätten für den Kongress erhebliche Einschränkungen bedeutet, die das Miteinander und die Gesamtatmosphäre stark beeinträchtigt hätten, heißt es in der Pressemitteilung.

„Unter anderem hätten wir die Zahl der Teilnehmer und Aussteller aufgrund der begrenzten Fläche erheblich einschränken müssen. Das Miteinander und der persönliche Austausch, die viele am KCF sehr schätzen, wären nicht in gewohnter Weise möglich gewesen“, schreibt der KCF-Vorsitzende Martin Scheuermann. Im Leipziger Messezentrum CCL könnten die Abstandsregeln ohne Weiteres eingehalten werden, heißt es weiter. Außerdem sei der Virus nach aktuellem Kenntnisstand im Sommer schwächer als im Winter.

Der Kongress Christlicher Führungskräfte gilt nach eigenen Angaben als größter Kongress zum Thema Wirtschaft und Werte im deutschsprachigen Europa. Er findet seit 1999 alle zwei Jahre statt. Veranstalter ist die Evangelische Nachrichtenagentur idea sowie eine Allianz aus Unternehmensverbänden, landes- und freikirchlichen sowie anderen christlichen Organisationen. (nate)