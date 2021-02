Kongress Christlicher Führungskräfte findet 2021 digital statt

Werbung

Der Kongress Christlicher Führungskräfte (KCF) findet in diesem Jahr in einer kompakten digitalen Version statt. Das gaben die Veranstalter auf der KCF-Website bekannt. Aufgrund der andauernden Pandemie-Lage gebe es keine Planungssicherheit, die ein Event mit „echten Begegnungen“ möglich mache, heißt es dort. Ursprünglich geplant war der Kongress für den 17.-19. Juni als Präsenzveranstaltung in Leipzig. Weitere Informationen zu den genauen Zeiten, dem Programm und der Anmeldemöglichkeit für das neue Format sollen in den nächsten Wochen folgen.

Der Kongress Christlicher Führungskräfte

Ziel des Kongresses ist es nach eigenem Verständnis, Führungskräfte darin zu befähigen und zu unterstützen, christliche Werte in ihrem Berufsalltag zu leben und so die Gesellschaft zu verändern. Gemeinsam wolle man Antworten auf aktuelle Herausforderungen finden und sich gegenseitig motivieren, die eigenen Werte zu leben.

Link: Kongress Christlicher Führungskräfte