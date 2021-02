Die theologisch konservative „Konferenz Bekennender Gemeinschaften“ hält Präsenzgottesdienste auch in Corona-Zeiten für unerlässlich. Es sei „gegen das Gebot Gottes“, wenn Kirchengemeinden vom Gottesdienstbesuch abraten.

Werbung

Der Gottesdienst sei das Herzstück jeder Gemeinde und Seelsorge, sagte der Vorsitzende der Konferenz, der pensionierte Hamburger Pastor Ulrich Rüß, am Montag. Der Aufruf zum Verzicht auf den Gemeindegottesdienst sei „ein Skandal, unverantwortlich und kirchenschädlich“.

Gottes Wort könne gerade in Corona-Zeiten Orientierung im Leben und Glauben geben, zur Buße rufen und für den Alltag stärken, so Rüß. „Gott will und darf nicht zum Schweigen gebracht werden – gerade in diesen besonderen Zeiten der Pandemie.“ Es stehe auch nicht im Belieben der Gemeinden und Pastoren, das heilige Abendmahl wegen der Pandemie ausfallen zu lassen. In Situationen, die besondere Hygienevorschriften erfordern, sei es nach lutherischem Verständnis auch möglich, beim Abendmahl nur das Brot als den Leib Christi zu empfangen und auf den Wein zu verzichten.

Digitale Gottesdienste im Fernsehen oder im Internet seien kein Grund, Präsenzgottesdienste ausfallen zu lassen, kritisierte Rüß. Sie seien eine gute Möglichkeit für Menschen, die am Gottesdienstbesuch verhindert sind, aber kein Ersatz. „Für Gott darf im Gotteshaus kein Schweigegebot gelten.“