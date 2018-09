Die Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (Nordkirche) hat am gestrigen Donnerstag Kristina Kühnbaum-Schmidt zur neuen Landesbischöfin der Nordkirche gewählt, wie die Kirche mitteilte.

Mit 90 Stimmen setzte sich die 54-Jährige klar gegen Propst Karl-Heinrich Melzer durch (56 Stimmen). Die neue Landesbischöfin wird ihr Amt am 1. April 2019 antreten. Sie folgt auf Gerhard Ulrich, der in Pension geht.

Kühnbaum-Schmidt wurde 1964 in Braunschweig geboren und studierte evangelische Theologie in Göttingen und Berlin. Neben ihrer Pfarrtätigkeit in Braunschweig arbeitete die Geistliche seit 2009 zusätzlich als pastoralpsychologische Beraterin und Supervisorin in Braunschweig sowie als Dozentin für Seelsorge am Predigerseminar. Seit 2013 ist Kristina Kühnbaum-Schmidt Regionalbischöfin des Propstsprengels Meiningen-Stuhl in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland. 2015 schließlich wurde sie in die Kichenleitung der Vereinigten Lutherischen Kirche Deutschlands gewählt. Sie ist verheiratet und hat eine erwachsene Tochter.

„Es braucht eine zugewandte und integrierende Persönlichkeit“

Synodenpräses Andreas Tietze gratulierte der Frischgewählten zur erfolgreichen Wahl: „Kristina Kühnbaum-Schmidt wird in ihren Dienst als Landesbischöfin Sachverstand, theologische und seelsorgerliche Kompetenz, Humor und die Fähigkeit zum Dialog einbringen. Gerade für die Nordkirche, die geprägt ist von unterschiedlichen kirchlichen und politischen Traditionen und sozialen Gegebenheiten, braucht es eine zugewandte und integrierende Persönlichkeit.“

Zu den Aufgaben einer Landesbischöfin gehört nach Angaben der Nordkirche der leitende geistliche Dienst in der Nordkirche und der Vorsitz in der Kirchenleitung. Zudem wird sie die Kirche gegenüber den Ländern, ihren Parlamenten und Regierungen sowie im gesamten kirchlichen und öffentlichen Leben vertreten. Ihre Predigtstätten werden der Dom zu Schwerin und der Dom zu Lübeck sein.

Die Nordkirche ist mit gut 2 Millionen Gemeindegliedern die fünftgrößte Landeskirche innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD).