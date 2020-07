Werbung

Die „etwas @ndere Allianzkonferenz“ startet am Mittwoch (29. Juli) im Evangelischen Allianzhaus in Bad Blankenburg. Wie geplant können ein begrenzte Anzahl an Besuchern bis zum 2. August vor Ort dabei sein. Alternativ gibt es das Programm per Livestream auf YouTube zu sehen sowie ein interaktives Format über Zoom.

Wie gewohnt finden um 10 Uhr und um 19 Uhr Veranstaltungen mit Bibelarbeit, Musik und Infos statt, die von den verschiedenen Arbeitskreisen der Evangelischen Allianz gestaltet werden. In Bad Blankenburg selbst gibt es außerdem Seelsorge- und Gebets-Angebote. Gleichzeitig wird es ein Live-Programm im Internet geben. Erstmals ist beispielsweise eine „Allianz Late-Night-Show“ geplant, außerdem Online-Spiele und eine „Isolation-Dance-Party“. Alle Veranstaltungen finden sich auf der Seite der Allianzkonferenz.

Das Programm kann in Gemeinden gestreamt werden. Ortsgruppen, die für die Durchführung finanzielle Unterstützung benötigen, zum Beispiel für Technik, passende Räume oder Verpflegung, können von einer Stiftung profitieren. Anträge können unter Unterstuetzung@ead.de direkt an die Evangelische Allianz gerichtet werden. (nate)

Werbung

LINK: www.allianzkonferenz.de