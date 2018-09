Laura und Martin sind ein junges, verliebtes Ehepaar voller Träume und Visionen für ihre gemeinsame Zukunft. Eigentlich scheint alles gut geplant und durchdacht – bis sich bei Martin plötzlich unerklärliche Symptome zeigen. Was bedeutet die Diagnose „Hirntumor“ für ihr weiteres Leben? Die dringend erforderliche Operation scheint erfolgreich verlaufen zu sein. Doch bald zeigt sich, dass Martin davon einige Defizite zurückbehalten hat und nicht mehr alleine sein kann.

Als dann noch erneute Komplikationen auftauchen und Martin am Rande des Todes steht, erfährt Laura viel Hilfe und Unterstützung von ihrer Familie und Freunden. Auch ihre neue Gemeinde, in der sie als Lobpreisleiterin angestellt wurde, steht voll hinter ihr. Laura erlebt ein Wechselbad der Gefühle, kommt an das Ende ihrer Kräfte und Finanzen und ihre Gebete bestehen nur noch aus kurzen Hilferufen an Gott. Aber sie klammert sich an Gott und seinen Verheißungen fest – und erlebt, dass auch Gott sie ganz fest hält und nicht loslässt.

Faszinierend, ehrlich und authentisch berichtet Laura von ihren Gedanken, Kämpfen und Gefühlen, ihren Enttäuschungen und ihrem Frust. Immer wieder liest man Bibelverse, an denen sie sich festgehalten hat, sowie ihre Erkenntnisse:

Mythos: Wenn alles düster aussieht, hat Gott uns verlassen:

Wahrheit: Wenn alles düster aussieht, strahlt Gottes Licht am hellsten!

Schließlich müssen Laura und Martin sich der bitteren Wahrheit stellen, dass ihre Träume nie mehr wahr werden. Wenn Gott kein Wunder der Heilung tut, wird Martin nie mehr wie zuvor sein. Die Aussage von Laura:“Die Antwort auf die Frage nach dem ‚Warum‘ hilft uns nicht zu heilen. Aber das Wissen, dass Gottes Herrlichkeit auch in der Zerbrochenheit unseres Lebens sichtbar sein kann, gibt uns trotz unserer Umstände neue Hoffnung.“ Auch wenn sie den Glauben haben, dass Gott heilen kann, die Heilung geschieht nicht. Die Probleme lösen sich nicht auf und es gibt kein Happy End. Durch Martins gesundheitliche Probleme und Veränderung ergeben sich auch in ihrer Ehe immer mehr Spannungen. Doch die beiden geben nicht auf. Sie suchen sich Hilfe bei Freunden, Seelsorgern und Schritt für Schritt kämpfen sie sich – sich an Gott festklammernd – in ihr neues Leben. Ein Leben, das ganz anders verläuft als erträumt und geplant.

Mich hat unglaublich Lauras Glaube beeindruckt, ihre Entschlossenheit sich an Gott festzuklammern, ihm zu vertrauen – trotzdem! Ehrlich erzählt sie von ihren Kämpfen, Zweifeln, Abstürzen – aber immer wieder steht sie auf. Gott gebraucht sie nicht nur als Lobpreisleiterin in ihrer Gemeinde. In allem Schmerz und Erleben schreibt und komponiert sie Lieder, die vielen Menschen zum Segen werden. Lauras und Martins Geschichte hat kein Happy End, wie sie es sich gewünscht hätten. Aber mehr als alles andere ist sie eine Ermutigung, an Gott festzuhalten, ihm zu vertrauen, dass er in den größten Stürmen und im tiefsten Dunkel mittendrin dabei ist und nichts ihm aus der Hand gleitet. Gott erfüllt nicht alle Träume, aber er steht zu all seinen Verheißungen!

Von Christa Keip

Leseprobe (PDF)