Lauren Daigle: Look up Child

Von KevinDavies_NRT

Übersetzung: Karen Kersten

Was du wissen solltest:

Wie kann Lauren Daigle an ihr unglaublich erfolgreiches Debütalbum How Can it Be? anschließen? Die Antwort auf diese Frage hört man in ihrer mit Spannung erwarteten Veröffentlichung Look Up Child, der die Hitsingle „You Say“ vorausging. „Still Rolling Stones,” „Rescue,” „This Girl,” „You Say,” „Remember” und „Rebel Heart” sind herausragende Songs. Die Kernaussage des Albums könnte dieser Text sein: „Lord, take this rebel heart and make it Yours.” (Herr, nimm’ dieses rebellische Herz und mach es zu Deinem).

Wie es sich anhört:

Dieses Album möchte in der Reihenfolge der Titel gehört werden: Lauren nimmt ihre Hörer mit auf eine musikalische Reise. Im Zeitalter der Singles und des Streamings ist dies eine Art Rückkehr zum Singer/Songwriter Album, ganz nach dem Vorbild von Norah Jones Grammy-Gewinner Come Away with Me – nicht nur musikalisch und gesangsmäßig gesehen, sondern auch in der Art, wie Lauren mit jedem Ton eine ganz persönliche Einladung in ihr Leben ausspricht. Orchesterarrangements, reich an Streichern und Gospelchor Background-Gesang, heben Laurens charakteristisch kraftvolle Stimme hervor. Das Album bietet einen großartigen musikalischen Mix aus gefühlvollen Popsongs und ausdrucksstarken Balladen, und der R&B Musikstil ist gut produziert und begeistert.

Spirituelle Highlights:

Lauren hat mich immer wieder mit ihrem reifen Glauben beeindruckt. „Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim, in the light of His glory and grace.” (Richte deinen Blick auf Jesus, schau in sein wundervolles Gesicht, dann verblassen die Sorgen dieser Welt im Lichte seiner Herrlichkeit und Gnade). Die vertikale Texte, direkt an Gott gerichtet, sind poetisch formuliert, wie in „Still Rolling Stones“. In „Rescue“ singt uns Lauren als Gott in der Ich-Form zu: „I will send out an army to find you in the middle of the darkest night, it’s true, I will rescue you.” (Mitten in der tiefsten Nacht sende ich eine Armee aus, um dich zu finden, es ist wahr, ich werde dich retten). Meine Lieblingsmomente sind die andächtigen Gefühle in „This Girl“, „Your Wings“, „You Say“ und „Rebel Heart“.

Bestes Lied:

„You Say“ ist ein biblisch inspiriertes und machtvolles Lied darüber, wie wir unsere Identität in Christus finden und was Er über uns sagt. Lauren verbindet kreativ biblische Wahrheit mit dem Text, „You say I am loved when I can’t feel a thing, You say I am strong when I think I am weak.” (Du sagst, ich werde geliebt, aber ich fühle nichts, Du sagst, ich bin stark, aber ich glaube, ich bin schwach). Das vertikale, direkt an Gott gerichtete Gebet „In You I find my worth, I find my identity” (In dir finde ich meinen Wert, finde ich meine Identität) führt auf wunderschöne Weise zu der Bestätigung „I believe what You say of me.“ (Ich glaube, was du über mich sagst).

Für Fans von:

Plumb , Francesca Battistelli , Amanda Cook , Kristene DiMarco , Kim Walker-Smith