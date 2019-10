Mehr als 70 evangelische Frei-und Landeskirchen haben sich zusammengeschlossen, um Gott professionell und zeitgemäß auf die große Bühne zu bringen. Drei Lebensgeschichten, verpackt in faszinierende Musicals kombiniert mit Inputs von Eventredner Gabriel Häsler sollen die erwarteten 20.000 Besucher in Dresden, Hamburg und Bern (CH) begeistern.

„Life on Stage“ – das ist eine Kombination aus Kunst, Erlebnisbericht und Predigt. Mit professionellerMusik und Theater werden die wahren Lebensgeschichten von Rebekka, Claudia, Manuela und Vladimir erzählt. Die Geschichten handeln von Menschen, deren Vergangenheit unterschiedlicher nicht sein könnte –und doch erlebten sie alle dasselbe. In größter Hoffnungslosigkeit begegneten sie einem Gott, welcher ihr Leben von Grund auf veränderte. Durch eine anschließende Predigt erfahren die Besucher, wie auch sie diesen Gott ganz persönlich erleben und erfahren können.

Mehr als 80.000 Menschen besuchten die Veranstaltungen der bisherigen vier „Life on Stage“-Tourneen. Viele von ihnen wurden dadurch motiviert, über Gott und die Bibel nachzudenken und konkrete Schritte auf Gott hin zu machen.

Musicals & Message 2019

Bereits zum fünften Mal geht die kirchliche Non-Profit Organisation Netzwerk Schweiz mit „Life on Stage“ auf Tournee. Zwölf Musical-Darsteller und ein Heer von professionellen und ehrenamtlichen Mitarbeitern rund um die Bühne sorgen für ein eindrückliches Bühnenprogramm.

In der ersten Geschichte begleitet der Besucher Manuela & Vladimir durch die rauschenden Höhen des Verliebtseins hinein in tiefschwarze Täler häuslicher Gewalt, Zerbruch und Trennung. Und er wird Zeuge einer unerwarteten Begegnung mit Gott, welcher eine längst zerstört geglaubte Familie wiederherstellt.

Die zweite Geschichte erzählt von Rebekka, die bereits als Teenager Betäubungsmittel lieben lernt und keine Party auslässt. Was harmlos anfing wurde schlimmer – ein Heimaufenthalt, ein Selbstmordversuch und eine gescheiterte Ehe gehören zu ihren Erfahrungen. Dann, am Weihnachtsabend 2011, trifft sie mitten in der Basler Innenstadt eine folgenschwere Entscheidung.

Von Claudia handelt das dritte Musical. Nachdem bei ihremSohn eine unheilbare Krankheit diagnostiziert wird, sucht Claudia verzweifelt Hilfe in der Alternativmedizin. Es ist die wahre Geschichte einer Mutter, die alles dafür gegeben hätte, damit ihr Sohn geheilt würde. Es ist die Geschichte eines erstaunlichen Wunders. Und es ist die Geschichte eines Gottes, der heute noch real erfahrbar ist.

Eingebettet in den Musical-Abend greift „Life on Stage“-Initiator und Eventredner Gabriel Häsler zentrale Fragen zum christlichen Glauben in einer einfachen Predigt auf. Häsler betont: „Es ist sicher ungewöhnlich, ein Musical und eine Predigt zu kombinieren. Jedoch wollen wir die Menschen nicht einfach emotional berühren, sondern ihnen auch aufzeigen,was Gott ganz praktisch mit ihrem Leben zu tun hat.“

Die Tournee 2019

21 Veranstaltungen in drei Städten stehen auf dem Programm. Als Gastgeber treten insgesamt 70 evangelischeFrei-und Landeskirchen aus den Regionen Dresden, Hamburg und Bernauf. Der Eintritt ist jeweils frei. Es wird eine Kollekte erhoben.

Dresden, Messehalle 1 (28. Oktober – 3. November 2019)

Mo. 28. Oktober: Manuela & Vladimir – Zerbrochenes Familienglück

Di. 29. Oktober: Manuela & Vladimir – Zerbrochenes Familienglück

Mi. 30. Oktober: Claudia – Suche nach Heilung

Do. 31. November: Claudia – Suche nach Heilung

Fr. 1. November: Rebekka – Wilde Jugend

Sa. 2. November: Rebekka – Wilde Jugend

So. 3. November: Life on Stage-Gottesdienst

Hamburg, Messehalle A2 (11.-17. November 2019)

Mo. 11. November: Manuela & Vladimir – Zerbrochenes Familienglück

Di. 12. November: Manuela & Vladimir – Zerbrochenes Familienglück

Mi. 13. November: Claudia – Suche nach Heilung

Do. 14. November: Claudia – Suche nach Heilung

Fr. 15. November: Rebekka – Wilde Jugend

Sa. 16. November: Rebekka – Wilde Jugend

So. 17. November: Life on Stage-Gottesdiens

Bern, Messe Festhalle (25. November – 1. Dezember 2019)

Mo. 25. November: Manuela & Vladimir – Zerbrochenes Familienglück

Di. 26. November: Manuela & Vladimir – Zerbrochenes Familienglück

Mi. 27 November: Claudia – Suche nach Heilung

Do. 28. November: Claudia – Suche nach Heilung

Fr. 29. November: Rebekka – Wilde Jugend

Sa. 30. Dezember: Rebekka – Wilde Jugend

So. 1. Dezember: Life on Stage-Gottesdienst

Alle Infos: www.lifeonstage.com