Das Kleingruppenmaterial „Lifestyle Jüngerschaft“ basiert auf dem gleichnamigen Buch von Patrick Knitterfelder und Bernadette Lang. Die Lektüre des Buches ist meiner Meinung nach jedoch nicht unbedingt erforderlich, sondern kann dem weiteren Studium und der Vertiefung des Themas dienen.

Hauptthema ist „Jüngerschaft“, also die Jesusnachfolge. Diese wird als Lebensthema betrachtet – als Prozess, der sich immer weiterentwickelt und dem Einzelnen Veränderung schenkt. Da Jüngerschaft nur in der Gemeinschaft funktioniert bietet das Buch gut strukturierte Einheiten für zwölf Abende in der Kleingruppe. Das Buch dient als Werkzeug, um Themen wie „Das Vaterherz Gottes“, „Identität und Selbstannahme“, „Die Stimme Gottes hören“ und vieles mehr, zu erarbeiten.

Das Material ist nach einem bestimmten Schema aufgebaut. Zu Beginn soll die Gruppe zusammenkommen (Get together), indem z.B. gemeinsam gegessen, Lobpreis gemacht und gebetet wird. Dann kommt der Einstieg in das Thema (Get more), indem eine Bibelstelle gelesen wird und man sich anhand von vorgegebenen Fragen austauscht. Anschließend kommt ein Input (Get over), durch den das Thema tiefer bearbeitet werden kann. Zum Abschluss (Get on) bekommen die Teilnehmer ein kleines Mitgebsel wie z.B. ein geistliches Tagebuch, eine Rose oder eine Packung Wunderkerzen, welches das Thema noch einmal vor Augen führen soll. Außerdem gibt es eine Aufgabe für die Woche und die Teilnehmer ziehen einen Namen aus der Gruppe. Diese Person soll die Woche über im Gebet mitgetragen werden. Nach den zwölf Einheiten werden die Teilnehmer ermutigt auch weiterhin die Gemeinschaft mit Gott zu pflegen, Kontakt zu anderen Christen zu suchen und sich aktiv einzubringen, um Gottes Reich weiter zu bauen.

Im Anhang des Buches befinden sich übersichtliche Materiallisten für die einzelnen Lektionen, ein Rezept für einen Sauerteig und eine Urkunde, mit der die Teilnahme am Programm „Lifestyle Jüngerschaft“ geehrt werden kann.

Ziel des Buches ist, sich im Prozess der Jüngerschaft weiterzuentwickeln. Dabei sollen die Kernaussagen und Lehren der Bibel ins eigene Leben integriert werden. Fundiertes Bibelwissen soll sich kreuzen mit den eigenen Erlebnissen und Erkenntnissen des Lebens und somit Durchbrüche schaffen zu einer engeren Gottesbeziehung.

Die Autoren sind aktiv in der HOME Mission Base und leben in Salzburg mit etwa 40 jungen Erwachsenen unter einem Dach. Die HOME-Bewegung ist ein Konzept, bei dem Menschen in eine persönliche Christusbeziehung geführt werden. Es wird Gemeinschaft (er-)lebt und Freundschaft mit anderen Christen und untereinander gepflegt. Wichtige Säulen der HOME-Bewegung ist der Lobpreis, das Gebet und Schulungen im Bereich Jüngerschaft und Leiterschaft.

Von Natalie Freising



Leseprobe (PDF)