Die Kirchen in Deutschland tragen die angekündigten Corona-Einschränkungen mit, gehen aber selbstbewusster als noch im Frühjahr damit um. Ein Überblick.

Der Bund Freier evangelischer Gemeinden (FeG) empfiehlt, den Regelungen der Bundesländer und örtlichen Gesundheitsämtern zu folgen. Gottesdienste vor Ort seien demzufolge unter Auflagen möglich. Wo der Platz nicht ausreiche, seien Gottesdienste in Schichten bzw. „Hybrid-Gottesdienste“ mit Online-Übertragung gangbare Wege. Auch Hausgottesdienste innerhalb der Familie werden empfohlen.

Für die Erstellung und bzw. Anpassung von Hygiene- und Lüftungskonzepten bietet der Bund Vorlagen an.

Bund FeG: Konzept für Gesundheits- und Infektionsschutz

Auf der Homepage des Bundes evangelisch-freikirchlicher Gemeinden (BEFG) heißt es: „BEFG-Gemeinden sind angehalten, gemäß dem Schutzkonzept des Bundes und den jeweils gültigen Landesverordnungen ihre Gottesdienste unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln durchzuführen. Während der Gottesdienste sollte ein Mund-Nase-Schutz getragen werden, und auf das Singen sollte verzichtet werden.“

Auch der BEFG bietet Vorlagen zum Download an und listet darüber hinaus die Maßnahmen der einzelnen Bundesländer gesondert auf.

BEFG: Schwerpunkt Corona

Die evangelische Landeskirche Hannovers teilt auf ihrer Homepage mit: „Es werden weiter Gottesdienste, auch Kasualgottesdienste und Andachten, gefeiert.“ Die Hygienemaßnahmen seien gegebenenfalls noch einmal zu verstärken. „Gottesdienste müssen und sollten nicht abgesagt werden.“ Die Kirchen sollen auch im November geöffnet bleiben.

„Mit zusätzlichen kurzen Andachtsformen und Gebetszeiten ist die Kirche für die Menschen da, die in diesen Zeiten Trost und Halt suchen.“Die Kirche wolle sich auch dafür einsetzen, dass Seelsorgerinnen und Seelsorger weiter Zugang haben zu einsamen, älteren, kranken und sterbenden Menschen hätten. Dies sei vor Ort mit den Krankenhäusern und Heimen konkret zu verabreden

Kirche Hannovers: Umgang mit dem Corona-Virus im kirchlichen Leben

Die Evangelische Kirche in Mecklenburg-Vorpommern hat ihre Handlungsempfehlungen ebenfalls aktualisiert. Gottesdienste seien vom Veranstaltungsverbot ausgenommen. „Für diese gelten weiterhin die bekannten Hygiene- und Abstandsregeln.“ Bei allen Zusammenkünften solle ein Mund-Nase-Schutz getragen werden. Die Landeskirche empfiehlt außerdem, Sitzungen digital durchzuführen oder zu verschieben.

Hygienekonzepte sind für alle Veranstaltungen obligatorisch, Vorlagen bietet die Landeskirche zum Download an.

Ev. Kirche in Mecklenburg-Vorpommern: Corona-Virus: Empfehlungen, Maßnahmen, Aktuelles

Die Evangelische Kirche von Westfalen hat ein gemeinsames Statement mit der Lippischen Landeskirche und der Evangelischen Kirche im Rheinland veröffentlicht. Darin heißt es: „Uns liegt am Herzen und wir sehen uns in der Pflicht, unserem seelsorglichen Auftrag – wie schon im Frühjahr – unter veränderten Rahmenbedingungen weiter mit ganzer Kraft nachzukommen.“ DFaher lade man weiter zu Präsenzgottesdiensten ein, allerdings unter „strengen Schutzmaßnahmen“. Die Seelsorgerinnen und Seelsorger der Landeskirche seien ansprechbar. Kirchliche Beratungsstellen würden weiter Hilfe und Unterstützung anbieten. Grundsetzlich gelte: „Maßgeblich für alles Handeln vor Ort ist die Corona-Schutzverordnung des Landes NRW“.

Die Evangelische Kirche im Rheinland ermahnt auf ihrer Homepage dazu, die geltenden behördlichen Regelungen „in jedem Fall“ einzuhalten. Diese könnten lokal noch über die Maßnahmen hinausgehen, die im November bundesweit gelten. „Als Kirche werden wir tun, was nicht nur in diesen schwierigen Zeiten unsere Aufgabe ist und was wir bereits mit großem Engagement Tag für Tag in der Corona-Pandemie tun: mit der guten Botschaft nah bei den Menschen zu sein und ihnen in Verkündigung, Seelsorge, Beratung und diakonischem Handeln beizustehen.“

Westfälische Kirche: Informationen und Hinweise zum Umgang mit der COVID-19-Pandemie

Rheinische Kirche: Coronavirus – aktualisierte Empfehlungen

Die Nordkirche weist darauf hin, dass Gottesdienste weiter stattfinden dürfen und sollen – mit dem „bewährtem Hygienekonzept“. Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt schrieb auf Twitter:

Gottesdienste als Stärkung auf dem Weg durch das Leben – getragen von Gottes Liebe. Gerade jetzt brauchen wir sie: Kraft und Hoffnung schöpfen, Geborgenheit erfahren, Sorgen und Ängste zur Sprache bringen. Mit bewährten Hygienekonzepten finden sie weiterhin statt. @nordkirche_de pic.twitter.com/3Z2RUazvZK — Kristina Kühnbaum-Schmidt (@l_bischoefin) October 29, 2020

Die Handlungsempfehlungen der Nordkirche für kirchliche Veranstaltungen werden aufgrund der jünsgsten politischen Beschlüsse aktuell überarbeitet und dann hier veröffentlicht. Dort stellt die Landeskirche auch umfangreiches Informationsmaterial sowie Vorlagen zur Verfügung.

Die Evangelische Landeskirche Württemberg hat umfangreiche Informationen zum kirchlichen Leben in Corona-Zeiten veröffentlicht. Neue Handlungsempfehlungen gibt es allerdings noch nicht. „Wir beobachten die Entwicklung sehr genau und informieren, sobald die neuen Regelungen bekannt und analysiert sind“, heißt es auf der Homepage.

Württembergische Kirche: Aktuelles rund um das Corona-Virus

Die Evangelisch-lutherische Kirche in Bayern stellt online umfangreiche Empfehlungen und Material zum Corona-Virus bereit. Diese wurden allerdings zuletzt am 19. Oktober aktualisiert und berücksichtigen noch nicht die jüngsten Entwicklungen.

Bayerische Landeskirche: Aktuelle Empfehlungen für Gemeinden

Die Evangelisch-reformierte Kirche empfiehlt ihren Gemeinden nach den Beschlüssen der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, weiterhin Gottesdienste zu feiern. „Wir sind sehr froh darüber, dass wir dem Bedürfnis vieler Menschen entgegenkommen können, gerade in dieser Zeit in der Kirche als einem Trostraum zusammenzukommen“, sagte Kirchenpräsident Martin Heimbucher. Man sei sich der „hohen Verantwortung“ bewusst, das Risiko von Infektionen mit dem Corona-Virus so weit wie möglich zu minimieren. In den Gemeinden würden die dafür notwendigen Hygieneregeln „mit Sachverstand, Umsicht und Routine umgesetzt.“

Reformierte Kirche: Gottesdienste weiter feiern

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, begrüßte, dass Gottesdienste im November unter Einhaltung der geltenden Hygieneauflagen weiter stattfinden können. Er sprach von „notwendigen Maßnahmen“ und rief dazu auf, sich angesichts der Pandemie vorsichtig zu verhalten und das neue Regelwerk auch in kirchlichen Zusammenhängen einzuhalten.

Die oldenburgische Kirche hat bislang noch keine neuen Handlungsempfehlungen veröffentlicht. Es gelten die bestehenden Sicherheitskonzepte. An den geplanten Gottesdiensten zum Reformationsfest wolle man „weitgehend festhalten“, sagte ein Sprecher gegenüber evangelisch.de. Die Zahl der Teilnehmenden sei streng limitiert, heißt es auf der Homepage der Kirche.