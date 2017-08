Das Lutherjahr bekommt nicht die Aufmerksamkeit wie erhofft. Die Besucherzahlen bleiben hinter den Erwartungen zurück. Doch es gibt auch positive Beispiele: In Coburg erweist sich die auf der Veste und in der Kirche St. Moriz präsentierte Landesausstellung „Ritter, Bauern, Lutheraner“ als Publikumsmagnet. Hans Kratzer lüftet für die Süddeutsche Zeitung das Erfolgsgeheimnis: Die Ausstellung geht das Thema Reformation breit gefächert an.

Hier geht es zum Artikel.