Lynn Austin: „Wüstenschwestern“

Im neuesten Schmöker von Lynn Austin geht es um die Schwestern Flora und Rebecca, die in der Wüste Sinai in einen Sandsturm geraten sind. Aus dieser Situation heraus schildert Rebecca in mehreren Rückblicken, wie es zu dieser Reise gekommen ist. Gleichzeitig ist das Buch auch in verschiedene Teile aufgeteilt, in denen unterschiedliche Personen retrospektiv die Geschichte erzählen. So sind es nicht nur die wohlhabenden Wüstenschwestern, deren Lebensgeschichte man kennen lernt, sondern auch die der Dienstboten Peterson und Kate, deren Herkunft aus ärmlichen Verhältnissen dem Leser vor Augen geführt werden. Aus diesen verschiedenen Erzählsträngen heraus verdichtet sich das Geschehen für den Leser bis zum Ende der Lektüre immer mehr.

Mit dem spannenden Buch gelingt es der Autorin nebenbei, dem Leser einen Eindruck vom Leben in Amerika und das Reisen durch Europa und den Orient zwischen 1860 und 1890 zu geben. Besonders beeindruckend ist, dass die Protagonisten weiblich sind, was in der damaligen Zeit von ganz anderer Bedeutung war als heutzutage. „Ich weigere mich nur, mein Leben wie eine ängstliche, jammernde Maid zu verbringen und auf einen Ritter in glänzender Rüstung zu warten, der mich rettet. Es ist nicht Furchtlosigkeit, die mich antreibt, sondern Neugier. Warum sollen wir aus Büchern etwas über die Welt lernen, wenn wir selbst [….] das Leben entdecken können“ – so die Haltung von Rebecca. Dass diese zwar ungewöhnlich, aber nicht frei erfunden ist, merkt die Autorin am Ende ihres historischen Romans an: So stammt die Idee hierfür von der wahren Geschichte der Schwestern Anes und Margarete Smith, die 1843 in Schottland geboren wurden und u.a. auf dem Berg Sinai ein Exemplar der Evangelien von 500 n. Chr. entdeckten.

Bedeutsam für die Geschichte ist auch der Glaube an Gott, der die abenteuerliebenden Schwestern von Anfang an begleitet und ihr Handeln bestimmt. „Gott kennt das Ende unserer Tage. Wir brauchen keine Angst zu haben,“ so lautet ihr Lebensmotto. Jeder soll erfahren, dass es Gott gibt und dass er uns liebt und vergibt.

„Willst du nicht mutig und stark sein wie die Frauen in der Bibel“, S. 20.

„Heute ist ein wundervoller Frühlingstag mit einer herrlichen Brise vom See – warum sollen wir in einem stickigen Klassenzimmer sitzen, in dem die Lehrerin nicht einmal ein Fenster öffnet, weil sie Angst hat, die Luft könnte für junge Damen zu frisch sein und wir könnten welken“, S. 19.

Von Birgit Graf