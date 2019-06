Mit dem Jugenddiakoniepreis möchten die Diakonie in Württemberg, die Evangelische Jugend Baden, das Evangelische Jugendwerk in Württemberg und die Zieglerschen soziales Engagement von Jugendlichen ehren und motivieren. Noch bis zum 13. Juli können sich Interessenten dafür bewerben. Insgesamt gibt es 7.000 Euro an Preisgeld zu gewinnen. Im Rahmen des Landesjugendtreffens YouVent am 28. September in Lahr findet die Preisverleihung statt.

Der Preis steht jungen Menschen im Alter von 13 bis 27 Jahren als Gruppe oder einzeln offen. Die sozialen Aktionen und Projekte für Menschen und Umwelt müssen in Baden-Württemberg stattfinden. Eine unabhängige Jury, bestehend aus Vertretern von Diakonie, Jugendarbeit, Wissenschaft und Medien sowie aus jungen Freiwilligendienstleistenden, entscheidet über die Preisträger.