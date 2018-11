Manfred Lütz: „Der Skandal der Skandale“

Endlich einmal ein Buch, das auch die positiven Seiten der christlichen Historie beleuchtet und zum Kern des christlichen Glaubens und seinen positiven Auswirkungen vordringt: In lebendiger und durchweg spannender Weise wird der Leser durch 2000 Jahre bewegte christliche Geschichte geführt und mit überraschenden Informationen konfrontiert. Sei es, dass es um die Wahrheit über Hexenverbrennung geht, um mittelalterliche Ketzerverfolgung, um Kreuzzüge, Mission oder die Zeit der Inquisition. Der Autor Manfred Lütz räumt mit Irrtümern und Fake News über das Christentum auf. Wissenschaftliche Unterstützung erhält er dabei von Professor Arnold Angenendt.

Aber nicht nur das. Der Autor sieht auch den christlichen Glauben als Grundlage der Entwicklung unserer europäischen Kultur und Gesellschaft, der Wissenschaft und Forschung, der Technik und Bildung, der Gleichberechtigung, der Menschenrechte sowie des Grundgesetzes und erläutert und begründet anhand von zahlreichen Beispielen seine Aussagen. Gerade in der heutigen Zeit sind das absolut brisante Themen und wunderbare Diskussionsgrundlagen in politischer und gesellschaftlicher Hinsicht.

Das Buch ist gut lesbar – nicht nur für Geschichtsinteressierte – und sehr übersichtlich in zwölf Kapitel mit jeweils vier Untertiteln gegliedert. Für mich war vieles neu, was in diesem Buch an Information gegeben wird. Gerne hätte ich aber noch bessere Quellenangaben gehabt und ein gutes Stichwortverzeichnis, um in einer Diskussion die einzelnen Aussagen besser belegen und im Zweifelsfall einfach mal nachschlagen zu können. In manchen Bereichen huscht der Autor zu schnell über die einzelnen Punkte hinweg und es fehlen tiefer gehende Informationen. Hilfreich wäre eine knappe tabellarische Gegenüberstellung gewesen, Fake News versa Wahrheit, um es dem Leser einfacher zu machen, die Fülle der Informationen zu speichern.

Auf jeden Fall ist das Buch mit seinen zahlreichen Informationen spannend geschrieben und gut lesbar für ein breites Leserspektrum; nicht nur für Christen, sondern für Menschen aller Religionen. Es ist objektiv geschrieben und regt dazu an, sich umfassender mit der Geschichte des Christentums zu befassen.

Von Brigitte Keune

Leseprobe (PDF)