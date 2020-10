Massentest nach Corona-Fall im Glaubenszentrum Bad Gandersheim

Nach dem Auftreten eines Corona-Falls im Umfeld des Glaubenszentrums Bad Gandersheim wurden Massentests an 252 Personen durchgeführt. 53 der Tests sind bisher positiv, 93 Ergebnisse stehen noch aus.

Laut einer Meldung des Landkreis Northeim (Niedersachsen) befänden sich die Infizierten in häuslicher Quarantäne und klagten teils über diverse Symptome wie Husten, Schnupfen, Fieber und Geschmacksverlust. Der Unterricht im Glaubenszentrum sei inzwischen nach den behördlichen Vorgaben mit entsprechender räumlicher Trennung wieder aufgenommen worden, teilt die Bibelschule auf ihrer Homepage mit.

Dort heißt es außerdem, man habe schon vor Semesterbeginn in Absprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt entsprechende Vorsichtsmaßnahmen erarbeitet. Dazu habe eine mehrwöchige Quarantäne vor Beginn des Schulbetriebes sowie eine Trennung in Personeneinheiten gehört, die noch erheblich kleiner sei, als es an allgemeinbildenden Schulen möglich sei. In dem Bewusstsein der hohen Verantwortung jeder Bildungseinrichtung für das Wohl aller, habe man sehr genau auf die Einhaltung des Hygienekonzepts geachtet. Dass es „trotz dieses selbst auferlegten, sehr strengen Vorgehens mit erheblichen Einschränkungen“ zu den Fallzahlen gekommen sei, bedauere man sehr. Sie entsprächen der aktuellen Situationen in vielen Teilen der Bundesrepublik.