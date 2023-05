Inka Hammond: Frieden atmen

Das Cover mit den aufgeblühten Lungenflügeln und der Untertitel: „Ein Andachtsbuch für Körper und Geist“ macht neugierig. Wie kann ein Andachtsbuch alle Sinne in die Gottesbegegnung einbeziehen?

Im Vorwort erzählt Autorin Inka Hammond, dass ihr die Anwendung von ätherischen Ölen geholfen hat, bewusster, ruhiger und gesünder zu leben. Sie gelangen in diesem Buch genauso zum Einsatz wie Atemübungen und Meditationen. Die Autorin stellt klar: „Ätherische Öle sind nicht per se esoterisch. […] Wir verbinden auch das Wort Meditation oft mit fernöstlichen Ritualen, doch das ist nicht der eigentliche Ursprung.“ Und weiter: „Meditationen im christlichen Kontext setzen nicht den Menschen in den Mittelpunkt, sondern lenken den Fokus auf Gott und sein Wort.“

Gott und sein Wort stehen auch zweifelsfrei im Mittelpunkt dieses Buches. Die Texte sprechen durchwegs von einer innigen, liebevollen Gottesbeziehung und werden von vielen Bibelversen untermauert.

Die 31 Andachten bestechen durch eine durchdachte, wiederkehrende Struktur: Nach der Einleitung, aus der ein Merksatz besonders hervorgehoben wird, gibt es eine Entspannungsübung und dann die Meditation. Wer dem QR-Code folgt, kann sich die Meditation (von der Autorin) vorlesen lassen, die wie ein Brief von Gott an die Leserin oder den Leser gerichtet ist. Es folgt eine Reflexion mit Platz für Notizen, was Gott zu einem gesprochen hat und dann ein praktischer Teil mit Rezepten, die den Geruchs-/Geschmacks- und/oder Tastsinn ansprechen, zum Beispiel Naschereien oder kosmetische Anwendungen.

Von der ersten Andacht war ich begeistert. Sie wirkt wie aus einem Guss. „Dein Atem ist das Ja Gottes zu deinem Leben“, heißt es da, und weiter: „Jeder Atemzug ist Lobpreis für unseren Schöpfer, der den ersten Atemzug in Gang gesetzt hat.“ Diesem Atem mit einer praktischen Atemübung nachzuspüren ist eine große Bereicherung, die das Wort „ganzheitlich“ perfekt umgesetzt: Ich lese, ich atme, ich höre, ich schreibe, ich rieche Lavendel.

Leider entfernen sich die Andachten mit der Zeit von dieser ursprünglichen und titelgebenden Thematik. Es geht immer mehr um hingebungsvolle Nachfolge. Diese Gedanken sind sicherlich wichtig und werden intensiv und teilweise auch emotional aufbereitet. Doch mir fehlte eindeutig ein roter Faden im übergeordneten Kapitelaufbau. Vieles wirkt beliebig und könnte in jedem anderen Andachtsbuch stehen.

Ähnliches gilt auch für den „Werde praktisch“-Teil der einzelnen Andachten. Etliche Vertiefungsmöglichkeiten kommen geradezu plump und wenig aufschlussreich daher: „Lies täglich die Bibel. (…) Achte auf ausgewogene Ernährung und verzichte weitestgehend auf Zucker.“ (Drei Kapitel zuvor gab es ein Kuchenrezept! Wieso kein Gemüse?!) Außerdem zielen sie oft auf eine längere Zeitspanne ab, was dem Buchaufbau (in tägliche Andachten) widerspricht.

Wer die ganzen Ideen ernst nimmt und sammelt, steht am Ende des Monats eher mit einer seitenlangen To-Do-Liste (Termin fürs Blutbild vereinbaren, Wachsplättchen und Shea-Butter kaufen, Tagebuch führen …) und noch mehr Mental Load da, als mit einem entspannteren, bewussteren Lebensstil. Hier wäre es sinnvoller gewesen, sich für wenige kleinschrittige, aufeinander aufbauende Angebote mit minimalem Aufwand zu entscheiden, die sich durch Wiederholung umso wirkungsvoller einprägen können.

Von Karin Engel

Leseprobe (PDF)