Shaunti Feldhahn: „Stille für die Seele“

„Stille für die Seele“ von Shaunti Feldhahn ist ein wunderschön gestaltetes Andachtsbuch für Frauen.

Es gibt Zeiten, in denen scheinen die Verpflichtungen das Steuerrad unseres Lebens übernommen zu haben. Dann ist es höchste Zeit, einen Schritt zurückzutreten und durchzuatmen. Staunen Sie einmal mehr darüber, wie die Zeiten der Stille vor Gott zur lebensspendenden Kraftquelle Ihres Alltags werden können.

60 Andachten bieten eine erfrischende kleine Auszeit, jeden Tag ein nächster Schritt hin zur Ruhe in Gott. In den Andachten gibt sie Frauen Impulse für den Alltag, die zum Innehalten, Nachdenken, Reflektieren und Umdenken anregen. Jede Seite des Hardcoverbuchs ist mit tollen, gemalten Blumen verziert. Zusätzlich gibt es ein Lesebändchen, was noch zusätzlich die Wertigkeit erhöht. Jeder dieser 60 Tage beginnt auf einer Doppelseite mit einem Vers, gefolgt von einer kleinen Andacht. Auf der nächsten Doppelseite folgt dann eine kleine Aufgabe, mit Platz für Notizen. Manchmal ist es nur eine Aufgabe zum Nachdenken und Reflektieren, manchmal etwas, was man in den Alltag einbauen kann. Abschließend gibt es noch ein passendes Zitat für diesen Tag.

Die Autorin erzählt viel von ihrem Alltag und ihren eigenen Erfahrungen und wo sie diese Erkenntnisse, Anregungen und Gedanken hernimmt. Sie erzählt von anderen Frauen und was diese erlebten und welche Entwicklung sie gemacht haben. Und bei alldem steht natürlich Gott und seine Botschaft im Fokus.

Stille für die Seele lädt einfach dazu ein, kurz mal innezuhalten, still zu werden und sich auf Gottes Liebe und Ruhe zu fokussieren. Durch die hochwertige Aufmachung des Buchs eignet es sich perfekt als Geschenk, entweder für sich selbst oder eine der vielen Frauen, die im Alltag einfach mal Stille für die Seele brauchen.

Von Wiebke Neubacher

