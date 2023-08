Hollyn: My Little Dove

Das neue Album „My Little Dove“ von der US-amerikanischen Sängerin Hollyn geht direkt ins Herz. Die sechs Lieder sind sehr ruhig und werden von langsamer Gitarren- und Klaviermusik begleitet. Das Besondere an diesem Album: Es ist keine typische Lobpreismusik, wie man sie von vielen christlichen Künstlerinnen und Künstlern kennt. Hier muss man zwei oder dreimal hinhören und gut auf den Text achten, um zu merken, dass es sich in den Songs um christliche Inhalte handelt.

- Werbung -

Das Album ist in Hollyns Übergangszeit zur Mutterschaft entstanden. „My Little Dove“, widmet die Sängerin ihrer kleinen Tochter, die sie liebevoll auch so nennt. In den Texten thematisiert die Sängerin ihre Gefühle, die Vorfreude, Dankbarkeit, aber auch Zweifel und Ängste, die sie hat und bringt ihr Vertrauen auf Gottes Plan zum Ausdruck.

Für Fans von: Terrian, Riley Clemmons, Jordan Feliz, Britt Nicole, Mandisa

reingehört_Helen Moos