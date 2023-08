Lauren Daigle: „Lauren Daigle“

Mit ihrem neuen Album „Lauren Daigle“ bringt die zweifache Grammy-Gewinnerin Lauren Daigle 23 neue Songs raus. Zehn der Songs sind im Mai erschienen, die anderen dreizehn folgen im September. Auf ihren Social-Media-Kanälen erzählt Lauren von dem zweijährigen Prozess des Albums und ihrer Reise zu sich selbst.

Den Songs ist abzuspüren, dass die Sängerin ihre Komfortzone verlassen hat: Es sind sehr persönliche Songs, in denen es um ihr Leben, ihre Erlebnisse und ihren Glauben geht. Ein musikalischer Mix aus Jazz, Folk und Country. Mein absolutes Lieblingslied ist „Waiting“. In dem fröhlichen Song gibt sie Beziehungstipps, singt über die Liebe und dass sich das Warten auf die eine Person lohnt.

Auch die Single „To Know Me“ hat mich in meiner aktuellen Lebensphase abgeholt. In dem trostspendenden Song singt Lauren über den Verlust eines geliebten Menschen und wie man damit umgehen kann. In „Ego“ spricht sie gesellschaftliche und private Themen an, singt über ihren Stolz und regt damit zum Nachdenken an. Ein tolles Album, in das es sich lohnt, reinzuhören.

Für Fans von: Jordan Feliz, Hollyn, Mandisa, Tauren Wells, Matthew West, Kari Jobe, for KING & COUNTRY

reingehört_Katharina Jovic