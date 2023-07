Zachary Ray: Unafraid

In Zachary Rays erstem Song, der auch Namensgeber des Albums „Unafraid“ ist, komme ich an, lasse meine Ängste fallen und begebe mich in Gottes Hand. Ich mag es, dass er Gott in seinem Album nicht direkt anspricht, sondern für jeden offenlässt, wie man es verstehen möchte. Sein Song „Let Go“ hat mich am meisten berührt: „Help me start to let go, knees to the floor, I can’t do this anymore, on my own, without You in the lead“.

Ray spricht mit einer Ehrfurcht und Liebe zu Gott, die nicht langweilig wird oder aufgesetzt wirkt. Zum Hinsetzen und einfach Musikhören ist das Album eher nichts. Ray experimentiert mit vielen Instrumentals und Beats. Dadurch wirkt es in meinen Ohren manchmal ein wenig unharmonisch und wild, aber das Album ist lyrisch echt gut und man hört immer was Neues.

Für Fans von: Stephanie Staples, Alvin Cedric, Julie Elias, Aryn Michelle, Scott Riggan

reingehört_Lilith Weiß