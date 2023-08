NF, wie man ihn nicht kennt. Sein neues Album „HOPE“ ist etwas anders als seine bisherige Musik. Den Künstler auf seinem Cover in weißer statt in schwarzer Kleidung zu sehen, mag erst mal verwundern. Aber auch hoffen lassen, dass ein hoffnungsvoller Wandel in seiner Musik stattfindet. Schonungslos ehrlich bleibt er trotzdem und auch seine Texte sind wie immer nichts für schwache Nerven.

Eine vergebende Auseinandersetzung mit dem Tod seiner Mutter, eine Kritik an der heutigen Pop-Kultur und ein Abschiedslied an seine eigene Krankheit sind nur einige der Themen, die er in seinen Songs verarbeitet. Genaues Hinhören lohnt sich! Musikalisch ist dem Künstler wie immer ein Meisterstück gelungen. Abwechslung, sicke Beats und sogar Gitarrenakustik, alles findet in „HOPE“ seinen Platz.

Für Fans von: Tom MacDonald, Witt Lowry, Lucidious, Ryan Caraveo, Sik World

reingehört_Roxana Irrgang