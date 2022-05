TobyMac: Beat of my Heart

- Werbung -

TobyMac packt fünf seiner schon veröffentlichten Hits in der neuen EP „Beat of my Heart“ zusammen. Was kann dabei schiefgehen? Richtig. Nichts! Energiegeladene Songs mit einer starken Botschaft: Gott ist unser Herzschlag – ohne ihn sind wir nichts. Die EP liegt vom Sound her irgendwo zwischen Pop und Hip-Hop und bringt die Köpfe zum Nicken und die Finger zum Schnipsen.

Der Song „Help Is On The Way“ hebt sich ab vom Rest. Die Backup-Sänger erzeugen Gänsehaut und schaffen die passende dramatische Atmosphäre für die Message: Gott lässt uns nie im Stich, seine Hilfe kommt immer zum richtigen Zeitpunkt.

Für Fans von: Newsboys, MercyMe, Sanctus Real, Matthew West, Jeremy Camp

Von Pascal Alius