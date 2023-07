Tylynn: One of One

Tylynn ist eine unglaublich begabte Rapperin. Ich mag den Stil und die Darbietungen in all ihren Songs. Ihr Flow [Rhythmus der Sprache; Anm. d. Red.] ist genial. Zudem kann sie ihrer Stimme ein angenehmes Kratzen verleihen. Drei ihrer Songs sind sogar in Serien wie „Pretty Little Liars“ zu hören. „One of One“ ist eine selbstbewusste EP mit starken Aussagen.

- Werbung -

Tylynn’s Statement ist klar: God first! Sie lässt eigene Erfahrungen und ihr Vertrauen sowie die Zweifel an Gott in ihre Texte mit einfließen. Eine motivierende und gelungene EP. Manchmal würde ich mir allerdings mehr Abwechslung wünschen, da einige Songs sehr ähnlich klingen. Trotzdem kann ich die EP jedem Rap-Begeisterten nur empfehlen!

Für Fans von: Toyalove, Nu Tone, Kidd Lee, Relena-Rochelle, Childlike CiCi

reingehört_Helena Landgraf