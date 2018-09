Melissa Tagg: „Wieder zurück auf Anfang“

Der Anruf ihres Bruders Logan erreicht Kate mitten in einer schwierigen Zeit: Ihr Heimatort Maple Valley wurde von einem Tornado getroffen. Es wird über massive Schäden berichtet. Innerhalb weniger Stunden hat Kate ihre Entscheidung getroffen: Sie packt ihre Sachen, um sich auf die siebenstündige Fahrt nach Hause zu machen. Auch Logan macht sich auf den Weg, aber nicht bevor er seinen Freund Colton Greene dazu bewegt hat, ihn zu begleiten. Warum auch nicht. Colton, ein erfolgreicher NFL-Quarterback, steht vor seinem sportlichen Aus. Eine Schulterverletzung lässt es nicht zu, dass er weiter von einer sportlichen Karriere träumen kann, und außerdem hat sich seine Partnerin Lilah mit einem anderen verlobt. Er dümpelt perspektivlos dahin und ist nun froh, erst einmal weit weg von allem Ruhe in seine Gedanken bringen zu können. Und hier in Maple Valley, im Tornado-Chaos, begegnen sich Kate und Colton zum ersten Mal. Alle Bewohner und Helfer sind eifrig damit beschäftigt, Chaos und Schäden zu beheben, doch nebenbei erfährt Colton, dass Kate eine Autorin ist. Er ist hoch erfreut, hat er doch einem Buchverlag zugesagt, seine Geschichte als Buch herauszubringen. Bald verbringen die Zwei viel Zeit miteinander und obwohl sich beide ihre Gefühle nicht eingestehen, kommen sie sich doch näher.

Melissa Tagg ist bekannt als Autorin mit Happy-End-Garantie. Und so ist es eigentlich von Anfang an klar, daß Kate und Colton ein Happy-End haben müssen. Aber die Ups and Downs stellen sich leider auch ein, denn Kate ist immer noch tief verletzt durch eine vergangene Liebesbeziehung und Colton leidet nach wie vor sehr darunter, daß er als Neunjähriger bei einem Autounfall beide Eltern verlor. Seine Flashbacks stellen sich gerade auch in dieser familiären Umgebung immer wieder ein und nicht immer gelingt es Colton, offen damit umzugehen, was schon einige erhebliche Probleme mit sich bringt.