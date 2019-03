„Anknüpfen“, so heißt der Glaubenskurs, der in diesen Tagen an mehr als 20 Orten in und um Kiel herum angeboten wird. Es gibt Essen, Gemeinschaft – und die ganz großen Fragen. „In den Kursen treffen Sie Menschen, die Christen sein wollen“, heißt es auf der Aktionsseite. Veranstaltet werden die Kurse von der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Kiel, zu der evangelische, katholische und freikirchliche Gemeinden zählen.

Lena Modrow und Jürgen Schindler haben für die Nordkirche vor Ort nachgefragt, was die Menschen zur Teilnahme bewegt hat.

