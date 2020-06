Michael Herbst, Patrick Todjeras: „Verwurzelt“

Im Vorwort erfährt der Leser, dass der Titel „Verwurzelt“ sich auf Psalm 1 bezieht. Da ist die Rede vom gesunden Baum als Metapher für den Menschen, der Gottes Wort liebt und mit Eifer studiert. Das Wort zu hören ist dabei so etwas wie der Nährstoff, den gesunde Bäume brauchen. Und so haben die beiden Autoren sich auf den Weg gemacht, anhand sehr vieler Bibelabschnitte den Leser in einer Art Grundkurs für geistliches Leben zu unterweisen.

Schritt für Schritt wird er in wichtige Themen der Nachfolge hineingeführt. Das Ziel ist dabei, dass er stark wird, so wie Paulus es bereits im Epheserbrief formuliert hat: Wachstum in der Erkenntnis und Liebe – hin zu lebendigem, mündigen Christsein. Wobei Christsein nichts anderes bedeutet als Nachfolge, das heißt, auf Jesus zu hören, ihm zu vertrauen und von ihm getragen zu werden, von ihm alles zu bekommen – also in ihm verwurzelt zu sein.

Viel Persönliches

So gehen die ausgewählten Texte Jesu nach, definieren die Umkehr zu ihm, beschreiben, wozu die Gläubigen ausgesandt sind, erläutern die Erneuerung durch Jesus und bündeln nochmals neu die Perspektive auf Jesus alleine. Dieses Buch ist ehrlich und mit sehr viel Herzblut geschrieben. Man spürt, wie wichtig es den beiden Autoren ist, dass Gläubige in ihrem Glauben erwachsen werden. Jederzeit sind sie bereit, Auskunft über ihren Glauben zu geben. Der Glaube soll in der Gemeinde und im Alltagsleben Früchte tragen.

Mir hat der flotte Stil des Buches ausgesprochen gut gefallen. Es liest sich sehr gut und bringt durch unterschiedlichste Beispiele aus dem Alltag viel Frische und nachvollziehbare Bezüge, die es leicht machen, das Thema zu verstehen. Obwohl die zwei Autoren verschiedene Abschnitte des Buches geschrieben haben, konnte ich keinen Bruch in der Darstellung festmachen. Ein deutliches Zeichen von der Einheit der beiden.

Von Ingrid Bendel

