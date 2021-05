Werbung

Der Christustag findet am 3. Juni dezentral an 23 Veranstaltungsorten statt – als Open-Air-Gottesdienst, in Kirchen sowie im Rahmen verschiedener digitaler Angebote. Bibel TV überträgt ab 19.15 Uhr das Festprogramm der Veranstaltung live.

„Mit Jesus durch die Krise“ – unter diesem Motto werden in unterschiedlichen Formaten Gesundheitskrise, Glaubenskrise und Gemeindekrise beleuchtet. Im Fernseh-Gottesdienst predigt Volker Gäckle, Rektor der Internationalen Hochschule Liebenzell, zum Thema „Mit Jesus durch die Gesundheitskrise“. Musikalische Gäste sind Sefora Nelson sowie Liedermacher Arne Kopfermann, der seinem Christustag-Song „In dieser Zeit“ vorstellt.

„In Krisenzeiten wird deutlich, was im Leben wirklich wichtig ist und trägt: Jesus“, sagt Pfarrer Friedemann Kuttler, Vorsitzender der ChristusBewegung. „Von Jesus wollen wir uns stärken lassen. Er bringt uns durch die Krisen unseres Lebens und Glaubens.“

Der Christustag ist die zentrale Veranstaltung der „ChristusBewegung Lebendige Gemeinde in Württemberg“. Er findet jedes Jahr am Fronleichnamstag statt. Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es auf der Seite christustag.de.