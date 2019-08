3.600 Jugendliche und Mitarbeiter haben sich eine Woche lang in der Messe in Offenburg zur „TeenStreet“ versammelt. Aus 47 Ländern kamen die jungen Christen zusammen, um gemeinsam an Seminaren, Kunstaktionen, Sportveranstaltungen und Einsätzen teilzunehmen. Im Fokus stand das biblische Buch der Sprüche. Das berichtet der Veranstalter Operation Mobilisation (OM).

Die Hauptveranstaltungen wurden in 16 Sprachen übersetzt. Die Moderation übernahmen Rachel und Richard Hendrikson aus den USA und Frankreich sowie Ronald de Graaf aus den Niederlanden. Zur Vertiefung dienten die Kleingruppen. Hier konnten sich die Teilnehmer im intimen Rahmen über ihr Leben und ihre Erfahrungen austauschen.

Einer der Höhepunkte war ein Spendenlauf mit 1.200 Läufern. Insgesamt sammelten die Sportler 85.453 Euro. Damit wollen die Veranstalter Rucksäcke, Schreibwaren und Bücher sowie Sport- und Kunstmaterialien für Flüchtlingskinder in Griechenland, Italien und Serbien kaufen. 20 Prozent des Geldes gehen zudem in die Unterstützung neuer TeenStreets in anderen Teilen der Welt.

„Es war schön zu sehen, dass ich nicht allein mit meinem Glauben bin, sondern dass es andere junge Christen gibt, mit denen ich meinen Glauben teilen kann. Und es ist so schön, dass wir, obwohl wir aus so vielen verschiedenen Ländern kommen, alle aus dem gleichen Grund hier sind“, fasst die 16-jährige Jenny aus Finnland das Event zusammen.

TeenStreet gibt es seit 1993. Es wird organisiert von dem internationalen Hilfs- und Missionswerk OM.