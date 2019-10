Big Daddy Weave: When The Light Comes

von CaitlinLassiter_NRT, Staff Reviewer

Übersetzung: Karen Kersten

Was du wissen solltest:

Big Daddy Weave ist einer der führenden Vertreter der US-Worship-Szene. In den letzten 20 Jahren sind unzählige kraftvolle Hymnen aus ihrer Feder entstanden. Nach den schwierigen letzten Jahren mit schweren Krankheiten, erschütternden Diagnosen und großen persönlichen Verlusten für die Bandfamilie zeigt das neue Album, When The Light Comes , nun deutlich ihren beharrlichen Glauben .

Wie es sich anhört:

Die Mischung aus Wohlfühl-Pophymnen und emotional geladenen Worship-Liedern ist zum Markenzeichen von Big Daddy Weave geworden und auch dieses Album bietet das Beste aus beiden Welten. „This Is What We Live For,“ „Turn On The Light,“ „What I’ve Got,“ und „Alive“ liefern viel Energie und kraftvolle Texte, während „All Things New,“ „I Know,“ „The Name of Jesus,“ und „Your Love Changes Everything“ bewegend und ehrfürchtig zum Nachdenken anregende Themen anbieten, die den Hörer in eine Zeit der Anbetung einladen.

Geistliche Highlights:

Mit den schwierigen Jahren im Rücken, konzentriert sich die Band in ihren Lyrics voll auf den Sinn des Lebens („This Is What We Live For,“ „I Want To Tell The World„) und die Kraft Jesu, die in uns wirkt („What I’ve Got,“ „Alive,“ „Your Love Changes Everything„). Der beharrliche Glaube inmitten dieser Prüfungen spiegelt sich wider in den Tracks „Turn On The Light,“ „I Know,“ „All Things New,“ und „The Name of Jesus.“

Bestes Lied:

„I Know“ ist ein echter Lifechanger. Der Song spricht vom Festhalten am Glauben inmitten tiefsten Leidens. „Though my eyes have never seen You, I’ve seen enough to say, ‚I Know that You are good, I know that You are kind, I know that You are so much more than what I leave behind“ (Obwohl meine Augen dich nie gesehen haben, habe ich genug gesehen, um zu sagen: „Ich weiß, dass du gut bist, ich weiß, dass du freundlich bist, ich weiß, dass du so viel mehr bist als das, was ich zurücklasse.)

Für Fans von:

Casting Crowns, Sanctus Real, MercyMe

