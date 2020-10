Werbung

Von GraceChaves_NRT, Staff Reviewer

Übersetzung: Karen Kersten



Was du wissen solltest:

Hillsong Young & Free ist die Jugendband der Hillsong Church in Australien. Sie bringt eine frische neue Sichtweise auf Anbetungsmusik, und zwar auf eine Art und Weise, mit der sich die heutige Generation von Jugendlichen gut identifizieren kann. Gerade in den letzten Monaten hat die Band, die seit 2012 Musik macht, mehrere neue Singles veröffentlicht, die mehr als 15 Millionen Streams erreicht haben. All Of My Best Friends , das vierte Album von Young & Free, enthält 20 Titel: 13 Songs, die live in Sydney aufgenommen wurden, sowie sieben Studioaufnahmen.

Werbung

Wie es sich anhört:

In ihren Liedern bringt Hillsong Young & Free immer so viele große biblische Wahrheiten und auch Themen zur Sprache, die für junge Menschen relevant sind. All Of My Best Friends ist da keine Ausnahme. Vom peppigen Need Your Love bis zum langsameren As I Am, ob du nun Anbetung magst oder eher Pop-inspirierte Lieder, dieses Album hat einen Song für dich.

Geistliche Highlights:

Von Indescribable bis Never Have I Ever zieht sich die Botschaft über den Charakter Gottes durch das ganze Album. In Indescribable hören wir, wie gut Gott zu uns ist, und Never Have I Ever erzählt, wie groß die Liebe Gottes ist. Es ist schön zu hören, wie diese wichtigen Themen in Liedform gebracht werden. Jedes Lied ist eine Erinnerung daran, dass das Wichtigste, was wir im Leben haben, unsere Beziehung zu Gott ist. In World Outside Your Window teilt die Band mit, wie schnell das Leben an uns vorbeiziehen kann.

Bestes Lied:

Der beste Song auf der Platte ist Best Friends. Dieses Lied macht Spaß, ist beschwingt und profitiert vom Live-Publikum. Der hat definitiv mal Hitpotential. Seit ich ihn zum ersten Mal gehört habe, liebe ich diesen Song. Heutzutage telefonieren wir alle so viel. Wir sind immer auf der Suche nach einer Art Schnelllösung, die uns zufriedenstellt, obwohl wir nur durch Jesus wirklich zufrieden sein können. Dieses Lied spricht dieses Thema an: All of my best friends are sick of pretending/We want the truth/So much is missing so give us the real thing/I know it’s You.

Für Fans von:

ELEVATION RHYTHM, Hillsong UNITED, Passion