Werbung

von MarkRyan_NRT

Übersetzung: Karen Kirsten, jde

Was du wissen solltest:

Victory Lap ist das letzte Album von KJ-52. Es ist das Ende einer Ära. Nach mehr als 20 Jahren, in denen KJ uns christlichen Hip-Hop der allerbesten Qualität geboten hat, tritt KJ nun in den Ruhestand, zumindest was die Musikproduktion als KJ-52 betrifft. Victory Lap lässt uns mit einem viel reiferen KJ-52 zurück; jemand, der ganz anders ist als der Künstler, mit dem wir in den 2000er Jahren so vertraut wurden. Die 2020-Version von KJ ist das, was wir von einem erwachsenen Mann erwarten, der mehr als 20 Jahre verheiratet, Vater von zwei Kindern ist, und entsprechend viel Erfahrung gesammelt hat.

Werbung

Wie es sich anhört:

Obwohl der Inhalt im Laufe der Jahre gereift ist, sind die geschmeidige Flows und die „old school“ Lyrik von KJ beständig geblieben. Seine Schreibe ist nach wie vor geistreich und seine neuen Produktionspartner – PoetiCS, AJ Jenkins und Theory Hazit – sorgen dafür, dass die Beats frisch und modern sind und gleichzeitig wie eine Hommage an die Schule klingen, aus der KJ stammt.

Geistliche Highlights:

Die Freude beim Eintauchen in KJs Texte besteht darin, dass es sich um dicht gedrängte Reime handelt, ähnlich wie bei einem Freestyler. Es erinnert an eine andere Zeit im Hip-Hop, in der Rapper für ihre Lyrik gelobt wurden, nicht nur dafür, wie sie die Tanzfläche in Bewegung brachten. Ein echter Rapper kann die Party ohne einen Beat rocken. Und wenn man genau hinhört, findet man in Pay Attention clevere Texte über stinkenden Atem: Ya dirty mouth needs some listerine/Plus, you ought to gargle that junk up with Mr. Clean/It ain’t the same since I hit the scene /It ain’t about the money or the fame that they give to me/Cause I ain’t focused on the little things/Like who’s the dopest cuz my hope is in only king.

Man hört Reimtriolen in I Got This: I train for the rhyme play like a 5k let the rhyme spray/They look at me sideways cuz I ain’t claiming that crime pay/But, I did it my way been rocking and popping since nine trey/So, move to the side way you stopping and clogging the move of the highway.

Und, man kann das Herz des Mannes hören in Victory Lap: My wife is by my side, but she needs more from me/I know my God has/Promised to supply my needs/But, if I’m being honest, that’s getting hard to see/More of me, less of you /I need to flip that up and just embrace the truth. Diese Art des Schreibens und Reimens findet man nicht jeden Tag, und es ist etwas, das wirklich geschätzt werden sollte.

Bestes Lied:

I Got This verkörpert KJ-52. Der Text trifft den Nagel auf den Kopf. Es gibt genau die richtige Menge Prahlerei und durchgehend endlose Wortspiele.

Für Fans von:

Dru bex, Derek Minor, KB, Bizzle