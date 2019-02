NEEDTOBREATHE: Acoustic Live Vol. 1

von Peter Wenicker

Was Du wissen solltest:

NEEDTOBREATHE ist eine Band aus Seneca/USA, die seit 2000 unterwegs ist. Sie spielen seither fast in gleicher Besetzung und haben bisher sechs Alben veröffentlicht. Vom Stil her sind sie eher Gitarren-Rock orientiert, vergleichbar z.B. mit den Kings of Leon.

Wie es sich anhört:

Dieses Album schwimmt auf der „Unplugged“-Welle und fällt damit deutlich aus dem Rahmen dessen, was NEEDTOBREATHE üblicherweise machen. Der druckvolle, sehr präsente Sound der Studioproduktionen ist einem überwiegend akustischen Klangbild gewichen, das den außergewöhnlichen, eigenwilligen Stil unterstreicht und die Americana-Herkunft der Band betont. Die Harmonies sind kraftvoll und immer auf den Punkt. Die Assoziation mit den Beachboys auf „State I’m in“ ist gewollt und tatsächlich funny.

Die Songs haben in der natürlichen Form eine ganz neue, intensive Note, weil man ganz neue Aspekte entdecken kann, eine andere Transparenz und Intensität, Feinheiten im Gitarrenspiel, die sonst kaum auffallen. Da stimmt einfach alles. Nach 18 Jahre Bandjahren miteinander sitzt jeder Griff und jeder Einsatz.

Geistliches Highlight:

Was die geistlichen Aussagen angeht, bin ich hin und her gerissen. Bei 5 der 12 Stücke habe ich eine klare Aussage gehört, die mich berührt hat. Hier kann man hören und spüren, dass es um Jesus und das Kreuz geht, um eine Beziehung zu Gott. Die anderen sind eher so auf der Liebeslied-Ebene. Das ist auch schön, bleibt aber mehr an der Oberfläche. Besonders verwirrt hat mich, dass nach einem Lied wie „Testify“ in einem Medley das Lied „Squeeze Box“ von The Who auftaucht, das vom Inhalt her einen harten Kontrast darstellt, weil es schon die eine oder andere sexuelle Anspielung enthält.

Bestes Lied:

Bei mir sind 2 Lieder besonders im Gedächtnis geblieben: Testify und Brother, weil sie von der Aussage her etwas mitzuteilen haben. In Testify geht es darum, zur Quelle (Gott) zu kommen, um Frieden zu finden, und auch darum, das Jesus sein Leben für mich gegeben hat, damit ich frei werde. Brother erzählt davon, dass Jesus als mein Bruder mitgeht und mir Schutz gibt.

Für Fans von:

Kings of Leon, Sara Watkins, Jars of Clay

„NEEDTOBREATHE: Acoustic Live Vol.1“ jetzt bestellen

zurück zur Musikseite