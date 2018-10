Outbreakband: Atmosphäre (Akustik Sessions)

Von Levian Scheidthauer



Was du wissen solltest:

Ein halbes Jahr nach dem Album „Atmosphäre“ überrascht die Outbreakband mit einer zurückgenommenen Akustik-Version desselbigen. Mit dabei: Mishka Mackova, die dem Klang der Outbreakband eine spannende Nuance hinzufügt.

Wie es sich anhört:

Die Outbreakband zeigt sich mutig-akustisch: Der Druck des Originals ist zugunsten der Textwahrnehmung zurückgenommen, wodurch die Mehrstimmigkeit an Bedeutung gewinnt. Das ein oder andere Arrangement beginnt ganz neu zu strahlen. Aber Achtung: Wer unter „akustisch“ unverstärkte Gitarren, puristischen Pianosound und Hand Clapping versteht, schaut in die Röhre des E-Gitarrenverstärkers. Ganz ohne wäre noch spannender gewesen.

Geistliche Highlights:

Über das Kreuz zu singen – unkitschig und stolperfrei – gelingt der Outbreakband an einigen Stellen sehr gut. „Am Kreuz“ ist deshalb mein erstes Highlight des Albums: „Befreit durch seine Gnade / Von aller meiner Last / Gereinigt durch sein teures Blut / Vereint durch seine Liebe / Bis in die Ewigkeit / Gerecht und völlig neu gemacht“.

Aber auch das pointierte „Für die Rettung dieser Welt / Hast du dich ans uns verschenkt“ in „Der Ort“ ist ein Vers mit tiefer Wahrheit in wunderbar-schlichtem Gewand.

Für Fans von

Könige & Priester, Alive Worship, ICF Worship, DMMK, LOBEN, Lothar Kosse

