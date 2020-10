Werbung

Von RyanAdams_NRT, Staff Reviewer

Übersetzung: Karen Kersten



Was du wissen solltest

Even The Devil Believes ist das 13. Studioalbum von Stryper. Die Musikveteranen bauen weiterhin auf moderne Rockeinflüsse und den unverkennbaren Stryper-Sound, den die Fans im Laufe von 35 Bandjahre lieben gelernt haben. Michael Sweet, Stryper’s Leadsänger, sagt über dasie Aufnahmen: „Dieses Album wurde während der Pandemie aufgenommen und ich glaube, die Botschaft bezieht sich perfekt auf die Zeiten, in denen wir momentan leben. Es ist eine Botschaft der Hoffnung und Inspiration und ein Licht in der dunkelsten aller Zeiten.“

Wie es sich anhört

Even The Devil Believes ist voll von melodischen, harmonischen Refrains, wie sie Stryper-Fans kennen und lieben. Michael Sweet führt die meisten Strophen an, die sich spannungsvoll zu den Refrains steigern. Auch die musikalische Leistung ist eine der besten der letzten Jahre. Der moderne Rock-Sound dieses Albums ähnelt dem der letzten Alben von Stryper und auch dem der letzten beiden Soloalben von Michael Sweet.

Geistliche Highlights

Einer der Namen, den sich Stryper im Laufe der Jahre verdient hat, ist „heavenly metal“. Dieser Name beschreibt ihren Musikstil treffend. Jedes Lied ist voll von großartigen, biblischen Inhalten, gepaart mit fantastischer Metal-Musik. Das auf Johannes 3,16 basierende Lied Let Him In und die auf der Kreuzigung basierende Erzählung Blood From Above sind nur einige Beispiele dafür. Die Band hat oft ein oder zwei Lieder, die kontrovers sein können (ihr Megahit aus den 80er Jahren, To Hell With The Devil, ist ein großartiges Beispiel dafür). Middle Finger Messiah trägt die Kontroverse für dieses Album. Im Refrain singt Michael Sweet: The world flips him off/Like a Pariah/He’s The Middle Finger Messiah. Die Terminologie ist der umstrittene Teil, aber lyrisch ist er, wie auch der Rest des Liedes, theologisch fundiert. Stryper schämt sich ihres Glaubens nicht.

Für Fans von

Theocracy, Wolves At The Gate, Disciple