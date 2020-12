Werbung

Von Levian Scheidthauer, jde

Was Du wissen solltest:

Wer sich für christliche Musik aus deutschen Landen interessiert, hat vermutlich schon was von ihm gehört. Nur der Name ist neu: Timo Böcking hat als Pianist, Songwriter, Produzent mit einer langen Liste von christlichen Künstlern zusammengearbeitet und viele Großprojekte der letzten Jahre musikalisch mitverantwortet. Zudem ist er als Klavier-Dozent an der Evangelischen Popakademie Witten involviert. Auf seinem Album „beflügelt“ steht Timo Böcking einmal stärker im Fokus der Aufmerksamkeit.

Wie es sich anhört:

Timo Böcking lädt zur Anbetungszeit in den Konzertsaal. Er verjazzt und improvisiert einfühlsam und mit viel Respekt vor den großen Chorälen, die er mit diesem Album „beflügelt“. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht – wie schon der Titel vermuten lässt – stets ein Flügel: Begleitet von immer einem Soloinstrument, dem die Last der Hauptstimme geliehen wird, gibt sich Timo Böcking als guter Gastgeber. Die ausgewählten Choräle entfalten so wahlweise eine meditative Wirkung oder überraschende Beschwingtheit.

In aller Ernsthaftigkeit entlockt Timo Böcking ihnen so eine Zeitlosigkeit und Attraktivität, die diese alten Melodien in sich bergen.

Geistliches Highlight:

Was macht Instrumentalmusik geistlich? Dass sie einen neuen Zugang zu alten Wahrheiten vermittelt? „Befiehl du deine Wege“ erhält durch den gezupften Kontrabass eine Erdigkeit und tänzelnde Dynamik, die klingt wie ein guter Dialog zwischen Mensch und Gott.

Beste Lieder:

Wer „Der Mond ist aufgegangen“ als Abendlied schätzt, wird von dieser Version begeistert sein: Gleichzeitig bewegt und getragen führt sie gedanklich in die Weite und innerlich in die Ruhe. Denn hinter allem kommt ein Optimismus zum Vorschein, wie ihn nur ein fester Glaube entwickeln kann.

Die Neuinterpretation von „Großer Gott wir loben dich“ überrascht durch den schillernden Klang der Harfe, spannende Modulationen und den Ausdruck von tiefer, einmal sogar schmunzelnder Zuversicht.

Für Freunde von:

Samuel Jersak, Michael Schlierf, Tord Gustavsen

