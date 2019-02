Tempelberg und Klagemauer in Jerusalem sind ein ständiger Konfliktherd zwischen Juden und Muslimen. Nun hat der Präsident des Obersten Islamrats in Jerusalem, Scheich Ikrima Sabri, reichlich Öl ins Feuer geschüttet: Die Klagemauer sei ein „islamisches Heiligtum“ und gehöre ausschließlich muslimischen Gläubigen, erklärte er laut ORF in einer Fatwa. Für Juden ist die Klagemauer die wichtigste religiöse Stätte.

