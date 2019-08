N. T. Wright: „Jesus. Wer er war, was er wollte und warum er für uns wichtig ist“

Nicholas Thomas Wright trägt das Neue Testament bereits in seinen Initialen. So war es ihm praktisch in die Wiege gelegt, Neutestamentler zu werden. Als anglikanischer Priester und ehemaliger Bischof von Durham ist er nicht nur im angelsächsischen Sprachraum inzwischen eine theologische Institution.

Das vorliegende Werk ist im Grunde bereits sein (mindestens) drittes Jesus-Buch. Während frühere Werke aber hauptsächlich die Entstehung des Christentums zum Thema haben, geht es dieses Mal ausschließlich um Jesus selbst und seine Botschaft. Man kann durchaus von einer kompakten Version der Jesus-Trilogie Joseph Ratzingers, des emeritierten Papstes Benedikt XVI., sprechen. Allerdings geht N. T. Wright nicht wirklich chronologisch, wenig dogmatisch, aber klar systematisch vor.

Einordnung Jesu in seine Zeit

Ein gewichtiger Teil des Buches widmet sich dem politischen Anspruch und dem historischen Hintergrund der Reich-Gottes-Botschaft, die Jesus verkündet hat. Interessant fand ich seine Einordnung von Jesus in die historische Entwicklung Israels in den 200 Jahren vor und nach der Zeitenwende. So wird unter anderem ein Vergleich mit den jüdischen (Rebellen-)Führern Judas Makkabäus (Wirkungszeit 166-161 v. Chr.), Simon Bar Giora (Protagonist des jüdischen Krieges 66-70 n. Chr.) und Simon bar Kochba, der den letzten jüdischen Aufstand gegen Rom in den Jahren 132-135 n. Chr. anführte, und ihren Vorstellungen eines jüdischen Staates vorgenommen. Dabei hebt Wright die Sonderstellung von Jesus allerdings klar hervor, da dieser nicht gegen einen gewöhnlichen Unterdrückungsstaat kämpfte, sondern gegen den Satan.

Weiter geht das Buch auf die alttestamentlichen Messiasprophetien, insbesondere bei Jesaja, Daniel und Sacharja, ein. Es analysiert die Botschaft der Gleichnisse, aber auch Leiden, Tod und Auferstehung und ihre Auswirkungen auf die Kirchengeschichte bis heute.

N. T. Wright ist nach Wikipedia theologisch schwer einzuordnen. Das kann ich nach der Lektüre des Buches (mein zweites von ihm) einmal mehr bestätigen. Seine Vorgehensweise hebt sich sowohl von der historisch-kritischen Exegese als auch von klassisch-evangelikalen Ansichten ab. Der Verlag legt Wrights Nähe zur „Emerging Church“ nahe. Aber wenn, dann ist er doch eher ein konservativer Vertreter dieser Richtung. Auf das Thema Jungfrauengeburt geht er nur am Rande ein, zur Lehre von der Gottessohnschaft und vom Sühnetod bekennt er sich mehr oder weniger klar. Ob er Jesus für „alternativlos“, also den einzigen Weg zu Gott, hält, bleibt hingegen eher offen.

Von Johannes Renz