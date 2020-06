Werbung

Der Evangelische Gnadauer Gemeinschaftsverband wird zum Ende des Jahres hin die letzte Ausgabe des Verbandsmagazins „wir“ produzieren. Das gab der Verband in einem Brief bekannt. Die Mitteilung falle den Initiatorinnen und Initiatoren außerordentlich schwer. Das Magazin existiert seit exakt 100 Jahren.

„Da die Abonnentenzahlen nie eine kostendeckende Größenordnung erreicht haben und die jährlichen Defizite inzwischen in einem fünfstelligen Bereich liegen, sahen wir in Absprache mit den Gemeinschaftsverbänden, die an dem Magazin beteiligt sind, keine Alternative zu diesem Schritt“, heißt es in dem Schreiben. Alle Bestrebungen, das Gnadauer Magazin zu einem flächendeckenden Verbandsmagazin werden zu lassen, seien erfolglos gewesen, obwohl das Heft von allen Seiten stets Bestnoten für inhaltliche und grafische Gestaltung erhalten habe.

Die anderen Produkte des Gnadauer Verlags, wie zum Beispiel die Bibellesehilfe „Leben aus dem Wort“, würden unverändert weitergeführt. (nate)