100 Jahre Disney oder: Wie aus Gott die gute Fee wurde

Walt Disney war gläubig. Das spiegelt sich in seinen Filmen wider. Das Christentum kommt dabei ziemlich positiv weg, bleibt aber meist im Hintergrund.

Im ersten Disney-Hit aus dem Jahr 1937 kniet sich Schneewittchen vor dem Zubettgehen nieder und betet zu Gott. Das ändert sich allerdings schnell. Schon im nächsten großen Disneyfilm „Pinocchio“ richtet der Tischler Geppetto sein Anliegen an einen Wunschstern. Die Journalistin Meike Kohlhoff hat für die Nachrichtenplattform katholisch.de herausgearbeitet, welche Rolle das Christentum in Disneyfilmen spielt.

Kohlhoff schreibt, dass Walt Disney einer calvinistisch orientierten Kirche angehörte. Er sagte über sich: „Alles, was ich von mir erwarte, ist es, ein gutes, christliches Leben zu führen.“ Disney sei jedoch auch anderen Religionen gegenüber offen gewesen.

„Katholisches Verständnis“ von Wunscherfüllung

Das Gebet sei in den Filmen schnell durch Wünsche an einen Wunschstern oder eine gute Fee abgelöst worden, schreibt Kohlhoff. Die betende Pose blieb aber, zumindest in „Pinocchio“, bestehen. Von der Wunscherfüllung habe Disney ein „sehr katholisches Verständnis“ gehabt, meint Kohlhoff. „Für seine Erlösung muss man glauben, aber auch etwas tun.“

Christliche Werte wie Nächstenliebe, Hoffnung und Barmherzigkeit würden in den Filmen laut Kohlhoff implizit thematisiert. Explizit um das Christentum geht es dagegen in „Der Glöckner von Notre Dame“. Hier kommt auch wieder ein Gebet zu Gott vor. „Tatsächlich geht es in dem Disneyfilm aber viel glimpflicher für die Kirche aus als im Original“, schreibt Kohlhoff. In der Buchvorlage von Victor Hugo ist der Bösewicht ein Geistlicher, im Film ein weltlicher Richter.

Disney sei überall dort tolerant, wo die Religion nicht den Einspielergebnissen schade, meint Kohlhoff. In der Nazizeit habe es keinen Film mit einer positiven Darstellung des Judentums gegeben. Und in „Aladdin“ (1992) sei der Islam kaum vorgekommen und wenn, dann negativ. In der Neuverfilmung aus 2019 werde er sogar ganz weggelassen.

Link: „100 Jahre Disney oder: Wie aus Gott die gute Fee wurde“ (katholisch.de)