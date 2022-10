Adidas arbeitet trotz antisemitischer Äußerungen weiter mit Kanye West

US-Rapper Kanye West hat sich in der Vergangenheit wiederholt antisemitisch geäußert. Der Zentralrat der Juden in Deutschland fordert, dass sich Adidas von West trennt und damit dem Beispiel anderer Unternehmen folgt.

„Die täglich neuen antisemitischen Entgleisungen des Rappers sind für die Jüdinnen und Juden in Deutschland und in aller Welt unerträglich“, sagte Zentralratspräsident Josef Schuster dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Deswegen müsse Adidas „seine Zusammenarbeit mit Kanye West umgehend einstellen“, fügte Schuster hinzu.

Der Präsident des Zentralrats forderte vom Adidas-Management „eine klare Haltung, wenn es um Antisemitismus geht“. Unternehmerische Interessen dürften dabei nicht im Vordergrund stehen, sagte Schuster. Adidas entwickelte in Kooperation mit West das Schuhmodell Yeezy und erzielte damit große Verkaufserfolge.

Andere Unternehmen beenden Zusammenarbeit mit West

Der Zentralratspräsident verwies außerdem auf andere Unternehmen, die sich von dem Rapper getrennt hätten. Die Künstleragentur Creative Artists Agency (CAA) sowie die Modelabel Balenciaga, the GAP und JP Morgan beendeten ihre Zusammenarbeit mit West laut übereinstimmenden Medienberichten. Eine vom Film- und Fernsehstudio MRC Entertainment produzierte Dokumentation über den Musiker wird laut einer Pressemitteilung des Studios nicht veröffentlicht. Der deutsche Sportartikel-Hersteller hatte laut dem Spiegel Anfang Oktober angekündigt, die Partnerschaft mit West „auf den Prüfstand zu stellen“. Bisher sei keine Entscheidung gefallen.

Kanye West sagte laut Spiegel in dem Podcast „Drink Champs“: „Ich kann antisemitische Dinge sagen, und Adidas kann mich nicht fallen lassen.“ In dem Video habe der Rapper „wiederholt über die vermeintliche Macht der ‚jüdischen Medien'“ gesprochen. In der Vergangenheit sperrten sowohl Twitter als auch Instagram West wegen teilweise antisemitischer Beiträge.