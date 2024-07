– WERBUNG –

„Elende, bemitleidenswert, arm, blind und bloß“ nennt Jesus die Gemeindemitglieder in Laodizea. Und dabei hielten diese sich doch für reich und gut versorgt – komplette geistliche Fehleinschätzung. Möglicherweise unterliegen viele von uns Christen im Abendland bezüglich unserer materiellen Verhältnisse einer ganz ähnlichen Denkweise.

Von Tobias Böttger

Das hat es schon lange nicht mehr gegeben: Seit Jahresbeginn ist der Goldpreis deutlich stärker gestiegen als viele wichtige Börsenindizes der Welt. Ob DAX, FTSE, Dow Jones oder das Weltaktienbarometer MSCI World, alle verzeichneten zwar im ersten Halbjahr erstaunliche Preissteigerungen, konnten aber mit der Entwicklung des gelben Metalls nicht mithalten, dessen Notiz – in Euro gerechnet – Anfang Juni um rund 15 Prozent höher stand als zum Jahresende 2023.

Alarmstufe Gold auch bei den Banken. Sie sind gezwungen, ihre Prognosen ständig der aktuellen Preisentwicklung anzupassen. So wurde die größte Vermögensverwaltungsbank der Welt, die in der Schweiz beheimatete UBS, erst Ende Mai wieder auf dem falschen Fuß erwischt und musste ihre Preisvorhersage erhöhen.

Damit rückt Gold erneut und verstärkt in das Interesse der Anleger. Je nachdem, ob sie bereits Gold im Depot haben oder sich mit einem Kauf noch zurückgehalten hatten, reicht deren Reaktion von Ärger über ein nicht rechtzeitiges Engagement bis hin zu leichter Euphorie über den erfreulichen Vermögenszuwachs.

In der Offenbarung, Kapitel 3 ab Vers 14, spricht der verherrlichte HERR JESUS zu Menschen einer Gemeinde, die sagen, sie seien in jeder Hinsicht reich und sind doch in Wirklichkeit elend, bemitleidenswert, arm, blind und nackt. Diese Einschätzung des geistlichen Zustandes ergibt heute zusätzlich auch in ökonomischer Hinsicht einen Sinn. Und auch das Rezept, das JESUS diesen Menschen verordnet, hat es in sich. Neben im Feuer geläuterten Gold und weißen Kleidern empfiehlt ER den Kauf von Augensalbe, damit sie die eigene Fehleinschätzung bemerken und korrigieren können.

Bezüglich Gold gilt: Wer bisher kein Gold gekauft hat, hat verloren – und zwar nicht eine Chance auf Gewinn, sondern ein weiteres rundes Siebtel seines Geldvermögens. Hier braucht es die Augensalbe für den Perspektivwechsel: Wer vor 2024 Gold gekauft hat, hat nichts gewonnen, sondern nur einen Teil seiner Ersparnisse konserviert. Mit dem Rest seines Geldvermögens hat er dennoch verloren. Niemand gewinnt, nur weil er Gold kauft und hält – er vermeidet nur in Höhe seines Goldinvestments Verluste; denn Gold ist ein konstanter Wertmaßstab. Ein Pfund Gold, in der Antike Mine genannt, ist und bleibt ein Pfund Gold. Von kurzfristigen Marktbewegungen abgesehen, steigt nicht der Goldpreis, sondern die Kaufkraft der Zentralbankwährungen sinkt.

Seit es Zentralbankwährungen gibt – die ersten wurden bereits im 17. Jahrhundert geschaffen –, kennen diese nur einen Weg: nach unten. Der Philosoph Voltaire erlebte in seinem langen Leben mehrere Hyperinflationen in Frankreich, was ihn wohl zu seinem berühmten Spruch veranlasste: „Papiergeld kehrt früher oder später zu seinem inneren Wert zurück – null.“ Auch Länder, die bisher keine Hyperinflation erlebt haben, wie zum Beispiel Japan, dokumentieren hieb- und stichfest diese Behauptung.

Der Yen wurde 1871 geschaffen, und ein Yen war damals eine Münze von exakt 1,5 Gramm Feingold. Ende Mai 2024 brauchte man über 19 000 Yen, um 1,5 Gramm Gold zum Börsenpreis zu kaufen. Das entspricht einem Kaufkraftverlust des Yen in 153 Jahren von 99,9999 Prozent. Die heutige Ein-Yen-Münze ist aus dünnem Aluminium und schwimmt auf dem Wasser – das nebenstehende Bild ist echt, keine Montage.

Vorübergehende Verzerrung

Das große Bild ist klar. Die sinkende Kaufkraft von Gold gegenüber vielen Waren im Zeitraum von 1980 bis 2000 kann in jedem Fall als vorübergehende Verzerrung erklärt werden. Nach Aufhebung der Goldeinlösungsverpflichtung der USA Mitte der 1970er verkauften die Zentralbanken Tausende Tonnen aus ihren Reserven und legten stattdessen Devisenreserven an. Der World Gold Council schrieb dazu in einer Analyse (2012): „Der Anteil der internationalen Goldreserven an den gesamten Währungsreserven ist in den letzten drei Jahrzehnten durch Verkäufe und eine geringere Bedeutung für die Währungssicherung von 60 Prozent 1980 auf einen Tiefststand von 8,6 Prozent im März 2005 zurückgegangen.“ Sie schlugen damit vorübergehend eine Delle in den Nimbus von Gold als konstantem Wertmaßstab.

Wie kommt es, dass die Zentralbanken zwar einerseits Gold halten, andererseits aber an einem möglichst niedrigen Goldpreis interessiert sind? John Pierport Morgan, einer der einflussreichsten Banker seiner Zeit und Mitgründer des amerikanischen Federal-Reserve-Systems, sagte 1912, einige Monate vor seinem Tod, vor dem US-Kongress im Laufe einer Untersuchung zu seinen Aktivitäten aus: „Kredit ist ein Beweis des Bankgeschäfts, aber Kredit ist nicht das Geld selbst. Geld ist Gold, und sonst nichts.“

Wenn wir das näher betrachten, dann sagte Morgan, dass Zentralbankwährungen wie der Dollar eigentlich gar kein Geld sind. Vielmehr sind sie Kredite, deren Werthaltigkeit am Goldpreis abgelesen werden kann. Ein steigender Goldpreis ist damit auch ein Indiz, dass der Markt die Werthaltigkeit dieser Kredite niedriger einstuft – wie ein schlechteres Rating.

Der Yen war 1871 eine Münze von exakt 1,5 Gramm Feingold. 2024 ist die Ein-Yen Münze aus Aluminium und schwimmt Tobias Böttger

Wen es interessiert: Sogenanntes Buch- und Giralgeld entsteht durch eine Bilanzverlängerung eines Kreditinstituts. Dieses gewährt einem Unternehmen oder einem Verbraucher einen Kredit. Der Kreditforderung auf der Aktivseite der Bilanz steht die Einlage des Kreditnehmers auf der Passivseite gegenüber. Im Übrigen stimmt der letzte Teil der Aussage von Morgan nicht, denn Geld kann auch Silber sein – über Jahrtausende sogar die Standardwährung. Im Gegensatz zur permanent schwindenden Kaufkraft des Zentralbank- und Buchgelds zeigen die Gold-Güterpreis-Relationen bei normaler Verfügbarkeit der Güter selbst über Jahrhunderte und Jahrtausende beeindruckende Konstanz. Schönes Beispiel ist das in Deutschland stets beliebte Automobil.

Güterpreise in Gold konstant

Nehmen wir dieselbe Marke mit vergleichbarem Ausstattungsgrad, ergibt sich über einen Zeitraum von 126 Jahren folgendes Bild: 1898 kostete der Benz Velo Comfortable 2.500 Reichsmark; das entsprach 895 Gramm Gold. Im Mai dieses Jahres musste man für den Mercedes Benz CLE 200 Coupé 63.285 Euro auf den Tisch legen – Sie ahnen es: 895 Gramm Gold.

Angesichts dieser Fakten können wir nun unsere bisherige Sicht beibehalten und uns freuen, wenn Salden auf Konten oder Einkommen in Euro wachsen. Wir benutzen ökonomische Augensalbe und fangen an, Gold – zumindest bei strategischen und langfristigen finanziellen Entscheidungen – als hilfsweisen Wertmaßstab zu nutzen, um zu bewerten, ob eine Anschaffung oder Investition auch in der Wirklichkeit lohnt.

Stehen wir am Ende eines Jahres mit unserem gesamten Vermögen, bewertet in Gold, besser da als am Jahresanfang, haben wir gut gewirtschaftet, ansonsten sind vielleicht manche Zahlen größer geworden, aber unser Realvermögen gesunken. Doch auch bei entsprechend negativer Entwicklung des Realvermögens gibt es keinen Grund, frustriert zu sein. Denn der reiche und weise König Salomo wusste: Weisheit erwerben ist besser als Gold und Einsicht erwerben edler als Silber.

Solange wir bereit sind, unser Denken zu ändern (Metanoia), Eigenverantwortung zu übernehmen und uns der Wirklichkeit auch im materiellen Bereich zu stellen, können wir zwar nicht für die Welt, aber zumindest für unsere Familien und Gemeinden Weichen neu stellen. Vielleicht ist dies sogar ein Teil der Voraussetzungen, damit sich Maleachi 3;18 erfüllt: Dann sollt ihr wieder sehen, was für ein Unterschied ist zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient.

